Macaé Esporte foi derrotado pelo Serrano por 1 a 0, em Petrópolis, e volta a campo no dia 17, contra o Petrópolis, no Moacyrzão - Foto: Reprodução Macaé Esporte

Macaé Esporte foi derrotado pelo Serrano por 1 a 0, em Petrópolis, e volta a campo no dia 17, contra o Petrópolis, no MoacyrzãoFoto: Reprodução Macaé Esporte

Publicado 12/10/2026 11:59

O Macaé Esporte saiu de campo com uma derrota por 1 a 0 diante do Serrano, neste sábado, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, pela sexta rodada do Campeonato Carioca Série B1. O resultado foi definido por uma cobrança de pênalti na segunda etapa, em uma partida equilibrada, segundo o relato divulgado pelo clube.

Apesar do revés fora de casa, o Leão manteve o foco na disputa pela classificação e voltou as atenções para o próximo compromisso, que terá um peso importante na sequência da competição.

Pênalti definiu o confronto em Petrópolis

O duelo entre Serrano e Macaé foi marcado pelo equilíbrio, mas a penalidade convertida no segundo tempo decidiu o placar em favor da equipe de Petrópolis. Com a derrota por 1 a 0, o time macaense deixou o campo sem pontuar nesta rodada.

Antes da partida, o clube havia destacado a importância do confronto e convocado o elenco a demonstrar concentração, intensidade e entrega durante os 90 minutos. Após o resultado, a mensagem foi de reação e continuidade do trabalho em busca da classificação.

Moacyrzão recebe Macaé x Petrópolis no dia 17

O próximo compromisso do Leão será no dia 17, às 18h30, contra o Petrópolis, no Estádio Moacyrzão, em Macaé. A equipe terá a oportunidade de buscar os três pontos diante de sua torcida.

O clube reforçou o pedido de apoio aos torcedores para o confronto e destacou a importância da união entre arquibancada e elenco nesta etapa da competição.

A expectativa é de um Macaé concentrado na busca pela recuperação após o resultado em Petrópolis. A equipe segue na disputa por seus objetivos no Campeonato Carioca Série B1, com o próximo jogo em casa como oportunidade para reagir.