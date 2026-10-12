Macaé ficou em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro no pilar Inserção Econômica do ranking de competitividade de 2026 - Foto: Rui Porto Filho

Macaé ficou em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro no pilar Inserção Econômica do ranking de competitividade de 2026Foto: Rui Porto Filho

Publicado 12/10/2026 11:58

Macaé conquistou o primeiro lugar entre os municípios fluminenses no pilar Inserção Econômica do Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). No recorte regional, a cidade alcançou a 10ª posição no Sudeste e, em âmbito nacional, ficou em 17º lugar entre os municípios avaliados.

O resultado coloca o município em destaque nos indicadores relacionados à inclusão produtiva e às condições socioeconômicas da população. O levantamento considera fatores ligados à participação no mercado de trabalho formal e à vulnerabilidade social, aspectos que ajudam a avaliar as condições de desenvolvimento econômico das cidades.

Três indicadores compõem a avaliação econômica

O pilar Inserção Econômica faz parte da dimensão Economia e representa 5,9% da nota geral do ranking. A análise reúne três indicadores: população vulnerável, formalidade no mercado de trabalho e crescimento dos empregos formais.

De acordo com a metodologia do CLP, municípios com maior parcela da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou fora do mercado formal tendem a enfrentar desafios sociais mais intensos. Esse cenário também pode limitar a força da economia local e reduzir o tamanho do mercado consumidor.

A colocação de Macaé reflete seu desempenho no conjunto de critérios específicos desse pilar. O resultado, por si só, não representa a posição geral do município em todos os indicadores avaliados pelo ranking.

Ranking avaliou 423 municípios brasileiros

O Ranking de Competitividade dos Municípios é publicado pelo Centro de Liderança Pública desde 2020 e conta com pesquisa técnica da Gove. Em sua sétima edição, em 2026, o levantamento abrange 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.

O CLP é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2008 na mobilização de redes, no desenvolvimento de ferramentas e na formação de lideranças públicas, com foco no aprimoramento da gestão pública brasileira.