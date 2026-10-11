Grupo Sou Mais Elas será a atração musical do Samba do Professor, que celebrará os educadores no Solar dos Mellos - Foto: Douglas Smmithy

Grupo Sou Mais Elas será a atração musical do Samba do Professor, que celebrará os educadores no Solar dos MellosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/10/2026 11:57

O samba vai embalar uma homenagem aos profissionais que ajudam a transformar vidas por meio da educação. Nesta quarta-feira (14), às 18h, o Solar dos Mellos, em Macaé , receberá o evento Samba do Professor, com apresentação do Grupo Sou Mais Elas. A iniciativa, organizada pelas secretarias municipais de Cultura e de Educação, celebrará o Dia do Professor com música, confraternização e valorização da categoria.

A programação buscará reconhecer a dedicação dos educadores, estimular a integração entre os profissionais e valorizar a cultura popular, além de abrir espaço para artistas e empreendedores da região.

Samba e cultura vão marcar a homenagem aos educadores

A secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, destacará a importância da iniciativa para valorizar os profissionais da educação e fortalecer a identidade cultural do município.

“Além de celebrar esses profissionais, o evento valoriza a cultura popular e a identidade local; proporciona lazer, integração e bem-estar aos professores; fortalece os vínculos entre escolas, comunidade e poder público; incentiva músicos, artistas e empreendedores da região e mostra que cuidar da educação também significa valorizar quem educa”, afirmou.

Waleska também ressaltará o significado da celebração como forma de gratidão e reconhecimento.

“É uma homenagem que une cultura e educação, lembrando que professores também precisam ser acolhidos, celebrados e respeitados”, destacou.

Evento vai reforçar a importância de valorizar quem ensina

O secretário municipal de Educação, Matias Mendes, também ressaltará o papel dos professores na formação dos alunos e no desenvolvimento da cidade.

“Como professor e secretário municipal de Educação, conheço de perto os desafios, as responsabilidades e, principalmente, a dedicação de quem escolhe a educação como missão de vida. Nossos professores fazem muito mais do que transmitir conhecimentos. Eles acolhem, orientam, inspiram, descobrem talentos e ajudam a construir sonhos. São profissionais que deixam marcas na história de cada aluno e contribuem diretamente para o desenvolvimento da nossa cidade”, declarou.

Segundo Matias, o Samba do Professor terá como proposta oferecer um momento de alegria, confraternização e reconhecimento. A parceria entre as secretarias municipais de Educação e de Cultura também buscará fortalecer ações conjuntas voltadas aos profissionais.

“Queremos que cada educador se sinta lembrado, respeitado e valorizado, não apenas nesta data, mas ao longo de todo o ano. Essa homenagem é uma forma de expressar nossa gratidão a todos que, diariamente, fazem da escola um espaço de aprendizagem, transformação e esperança. Que seja uma noite de muita alegria, encontros e reconhecimento para aqueles que têm um papel tão importante na construção de uma Macaé cada vez melhor”, concluiu.