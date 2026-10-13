Parque Municipal Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, foi inaugurado no Dia das Crianças com campo de futebol, playground e pista profissional de skate - Foto: Ana Chaffin

Parque Municipal Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, foi inaugurado no Dia das Crianças com campo de futebol, playground e pista profissional de skateFoto: Ana Chaffin

Publicado 13/10/2026 10:30





Localizado na Estrada Hildebrando Alves Barbosa, antiga Estrada do Imburo, o parque atende a uma reivindicação dos moradores que, segundo lideranças comunitárias, atravessou mais de três décadas. A inauguração reuniu o prefeito Welberth Rezende, o vice-prefeito Dr. Fabiano Paschoal, secretários municipais, vereadores, homenageados e representantes da comunidade.



Parque Municipal Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, foi inaugurado no Dia das Crianças com campo de futebol, playground e pista profissional de skate Foto: Ana Chaffin Macaé ganhou um novo espaço de lazer, esporte e convivência nesta segunda-feira (12), Dia das Crianças. O Parque Municipal Joventino de Souza, conhecido como Nhô Manduca, foi inaugurado na Ajuda de Cima após investimento de R$ 4,1 milhões. A entrega também marcou a abertura da pista profissional de skate Vanoni, em uma área de 5.936 metros quadrados.Localizado na Estrada Hildebrando Alves Barbosa, antiga Estrada do Imburo, o parque atende a uma reivindicação dos moradores que, segundo lideranças comunitárias, atravessou mais de três décadas. A inauguração reuniu o prefeito Welberth Rezende, o vice-prefeito Dr. Fabiano Paschoal, secretários municipais, vereadores, homenageados e representantes da comunidade.

Parque reúne esporte, lazer e estrutura para as famílias

O espaço conta com campo de futebol de grama sintética e arquibancada, playground, quiosque, área de contemplação e pista profissional de skate. Segundo o vice-prefeito, a obra levou 18 meses para ser concluída e representa uma conquista coletiva para a região.



Welberth Rezende destacou a participação da comunidade na história do local. Segundo ele, a primeira praça foi construída anos atrás com esforço dos próprios moradores, que utilizaram pneus em uma estrutura simples. O prefeito também agradeceu à Câmara Municipal pela parceria e afirmou que a pista de skate poderá receber eventos esportivos no futuro.



O secretário de Obras, Felipe Bastos, ressaltou a qualidade do projeto da pista e citou a colaboração de Leandro Macaé na elaboração da proposta. Ele pediu que os usuários ajudem a preservar o equipamento público.



O vereador Luciano Diniz também destacou o empenho do presidente da Associação de Moradores da Ajuda de Cima, Davi Ferreira, para tirar o projeto do papel.



Parque Municipal Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, foi inaugurado no Dia das Crianças com campo de futebol, playground e pista profissional de skate Foto: Ana Chaffin O espaço conta com campo de futebol de grama sintética e arquibancada, playground, quiosque, área de contemplação e pista profissional de skate. Segundo o vice-prefeito, a obra levou 18 meses para ser concluída e representa uma conquista coletiva para a região.Welberth Rezende destacou a participação da comunidade na história do local. Segundo ele, a primeira praça foi construída anos atrás com esforço dos próprios moradores, que utilizaram pneus em uma estrutura simples. O prefeito também agradeceu à Câmara Municipal pela parceria e afirmou que a pista de skate poderá receber eventos esportivos no futuro.O secretário de Obras, Felipe Bastos, ressaltou a qualidade do projeto da pista e citou a colaboração de Leandro Macaé na elaboração da proposta. Ele pediu que os usuários ajudem a preservar o equipamento público.O vereador Luciano Diniz também destacou o empenho do presidente da Associação de Moradores da Ajuda de Cima, Davi Ferreira, para tirar o projeto do papel.

Homenagens emocionam familiares e moradores

A entrega teve momentos de emoção com as homenagens que deram nome ao parque e à pista. Joventino de Souza, o Nhô Manduca, foi radialista da Rádio Jornal 820, atuou na política e participou de reivindicações por melhorias para a população macaense.



Sua viúva, Nelais da Conceição de Souza, recordou a trajetória do marido e a família que construíram juntos. O casal teve dez filhos e 20 netos. Emocionada, ela afirmou ter orgulho do legado deixado por ele e lembrou que o radialista sempre ajudou outras pessoas.



A pista homenageia Vanoni, rapper conhecido internacionalmente, com participações em filmes e interesse por modalidades como surfe, natação, motociclismo e skate. Sua mãe, Celina Azevedo Honório, agradeceu às autoridades e à população pelo carinho com a memória do filho. A família veio de São Paulo para Macaé.



Entre os moradores, a expectativa também envolve as novas oportunidades para as crianças. Felipe Alfradique lembrou que a falta de uma praça obrigava seu filho a ir ao bairro Aeroporto para brincar. Para ele, a nova estrutura representa uma conquista para toda a comunidade.



Davi Ferreira reforçou a importância da mobilização dos moradores e afirmou que continuará a cobrar melhorias, como calçamento, para ampliar a qualidade de vida na região.



Durante a cerimônia, Welberth Rezende também citou obras em bairros como Piracema, Jardim Franco, Itaparica, Vale Verde e Nova Esperança, além de intervenções na Zona Norte.





Parque Municipal Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, foi inaugurado no Dia das Crianças com campo de futebol, playground e pista profissional de skate Foto: Ana Chaffin



A entrega teve momentos de emoção com as homenagens que deram nome ao parque e à pista. Joventino de Souza, o Nhô Manduca, foi radialista da Rádio Jornal 820, atuou na política e participou de reivindicações por melhorias para a população macaense.Sua viúva, Nelais da Conceição de Souza, recordou a trajetória do marido e a família que construíram juntos. O casal teve dez filhos e 20 netos. Emocionada, ela afirmou ter orgulho do legado deixado por ele e lembrou que o radialista sempre ajudou outras pessoas.A pista homenageia Vanoni, rapper conhecido internacionalmente, com participações em filmes e interesse por modalidades como surfe, natação, motociclismo e skate. Sua mãe, Celina Azevedo Honório, agradeceu às autoridades e à população pelo carinho com a memória do filho. A família veio de São Paulo para Macaé.Entre os moradores, a expectativa também envolve as novas oportunidades para as crianças. Felipe Alfradique lembrou que a falta de uma praça obrigava seu filho a ir ao bairro Aeroporto para brincar. Para ele, a nova estrutura representa uma conquista para toda a comunidade.Davi Ferreira reforçou a importância da mobilização dos moradores e afirmou que continuará a cobrar melhorias, como calçamento, para ampliar a qualidade de vida na região.Durante a cerimônia, Welberth Rezende também citou obras em bairros como Piracema, Jardim Franco, Itaparica, Vale Verde e Nova Esperança, além de intervenções na Zona Norte.