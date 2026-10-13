Giro Cultural leva livros, cinema e oficinas a vários pontos de Macaé - Foto: Divulgação

Giro Cultural leva livros, cinema e oficinas a vários pontos de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 13/10/2026 10:46

O Giro Cultural começa nesta terça-feira (13) e leva arte, literatura, cinema, teatro e oficinas a diferentes pontos de Macaé . A programação segue até 31 de outubro, com atividades para crianças, jovens e adultos, além de ações educativas e encontros que valorizam a memória e a produção artística local.

A abertura ocorre às 18h, na Galeria de Arte Hindemburgo Olive, no Centro Macaé de Cultura, com novas exposições. Ao longo do mês, escolas públicas e particulares também podem participar das atividades previstas durante a semana, enquanto o fim de semana reserva atrações para diferentes públicos.

Literatura, teatro e memória entram em cena

Nesta quarta-feira (14), às 9h, o projeto Lugares de Memórias chega ao Forte Marechal Hermes com alunos da Escola Municipal Eraldo Mussi. No mesmo dia, às 18h, o Solar dos Melos recebe o Samba do Professor, com o show Só Mais Elas, em uma ação das áreas de Educação e Cultura.

A literatura ganha destaque no dia 16, às 19h, com o lançamento de Aventuras dos Reinos Coloridos, de Arthur Lahmann, no Espaço de Convivência. No dia 18, das 14h às 18h, o Anfiteatro da Imbetiba recebe a Tardezinha Literária com Tonito Parada, em parceria com a Associação Macaense de Letras (AML).

O teatro também integra a agenda. Nos dias 16, 17, 19 e 20, a Arena Sol e Mar, no Parque de Exposições, recebe a montagem Dom Quixote, pelo projeto Lona na Lua, dentro da iniciativa Cultura Criança, Arte e Diversão. As atividades infantis também passam pelo Lagomar, nos dias 21, 22 e 23.

No dia 20, às 19h, o Museu promove sarau e cinema comentado pelo Dia do Poeta. Já no dia 22, às 15h, o Espaço de Convivência recebe o lançamento de Um Diário de uma Pessoa ‘Estranha’, de Alice Maria.

Oficinas, cinema e espaço para novos talentos

Entre os dias 26 e 30, os polos de cultura de Fronteira, Sana e Glicério recebem oficinas de artesanato. No dia 26, o CRIASANA integra a programação infantil. No dia 27, às 19h, o Museu promove outra edição do Cinema Comentado, enquanto o CEU das Malvinas recebe atividades culturais para crianças. No dia 29, a programação chega ao Assentamento Celso Daniel.

Em Glicério, o Polo de Cultura Maguinho recebe, no dia 30, o Manhã com Henriqueta, dedicado ao Outubro Rosa, às 9h, e o encontro entre professores e ex-alunos da Região Serrana, às 19h. Às 18h, a Praça Washington Luís será palco do lançamento do Palco Aberto, iniciativa que convida artistas e moradores a compartilhar seus talentos.

No mesmo dia, alunos do Polo de Cultura de Fronteira participam de um evento de tiro com arco em Quissamã.

O encerramento ocorre em 31 de outubro, às 10h, na Galeria de Arte Hindemburgo Olive, com a inauguração de uma sala dedicada aos escritores macaenses, em parceria com a AML, dentro da programação do Dia Nacional da Poesia.