Na construção civil, há vagas para armador, carpinteiro, pedreiro, servente e eletricista de obras - Foto: Ilustração

Na construção civil, há vagas para armador, carpinteiro, pedreiro, servente e eletricista de obrasFoto: Ilustração

Publicado 13/10/2026 10:37

Entre as funções disponíveis estão vendedor, operador de caixa, atendente, repositor, balconista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, camareira, garçom, chefe de cozinha e recepcionista de hotel.

Comércio, indústria e setor offshore concentram oportunidades

Na construção civil, há vagas para armador, carpinteiro, pedreiro, servente e eletricista de obras. A relação também inclui soldador, técnico de instrumentação, técnico de inspeção de equipamentos, técnico de informática, projetista de tubulação, mecânico de refrigeração e eletromecânico.

O setor de transportes e logística oferece oportunidades para motorista de caminhão, motorista de carreta, motorista executivo, auxiliar de logística e operador de guindaste. Já no segmento offshore, há postos para marinheiro de convés e operador de ROV.

A lista contempla ainda professores de Ciências, Artes, Geografia, Língua Portuguesa e Matemática, além de estágios nas áreas de Arquitetura, Contabilidade e Pedagogia.

Vagas para PCD e orientações para se candidatar

Pessoas com deficiência (PCD) também encontram oportunidades no cadastro. Entre as funções identificadas estão marinheiro de convés, operador de ROV e surveyor. Os candidatos devem verificar os requisitos específicos de cada vaga, pois as exigências de escolaridade, experiência e qualificação variam conforme a função e a empresa contratante.

Os interessados podem consultar a relação completa no [portal de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda](https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/trabalhoerenda/index/mural) e realizar o cadastro pela internet, por meio do [sistema destinado aos trabalhadores](https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/trabalhoerenda/trabalhador/login).

O atendimento presencial ocorre no Edifício Comercial Lótus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1.181, na Praia Campista, das 8h às 17h. A orientação é manter os dados cadastrais atualizados e conferir os requisitos antes de se candidatar.

Empresas interessadas em oferecer oportunidades também podem utilizar o [sistema de cadastro de vagas para empregadores](https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/trabalhoerenda/empregador/login).