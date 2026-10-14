Serviços buscam recuperar os locais atingidos após caminhada pró-Lula; PT condena o vandalismo e anuncia denúncia contra suspeito identificado - Foto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Serviços buscam recuperar os locais atingidos após caminhada pró-Lula; PT condena o vandalismo e anuncia denúncia contra suspeito identificadoFoto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Publicado 14/10/2026 12:07





As equipes atuam em um imóvel particular ao lado da sede da Prefeitura e nos tapumes da obra de reforma da antiga Câmara Municipal. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pichações com mensagens contra o bolsonarismo.



Inicialmente, informações apontaram que a sede da Prefeitura havia sido pichada. Depois, foi esclarecido que o imóvel atingido era particular, localizado ao lado do prédio público.



O secretário municipal de Serviços Públicos, Rodrigo Silva, acompanhou os trabalhos e condenou a ação. “Pichar patrimônio não é manifestação. É desrespeito com a população. Agora sair por aí estragando o que pertence a todos é inaceitável. O que mais me revolta é que quem paga as contas somos todos nós. Então fica aqui o meu repúdio a qualquer ato de vandalismo”, declarou.



Serviços buscam recuperar os locais atingidos após caminhada pró-Lula; PT condena o vandalismo e anuncia denúncia contra suspeito identificado Foto: Reprodução de Vídeo Rede Social As marcas de uma manifestação política deram lugar a serviços de limpeza e pintura na manhã desta quarta-feira (14), em Macaé. A Secretaria de Serviços Públicos iniciou os reparos nos locais atingidos por pichações durante uma caminhada em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva . O episódio provocou reações de repúdio, inclusive do Partido dos Trabalhadores (PT), que afirmou não compactuar com a depredação.As equipes atuam em um imóvel particular ao lado da sede da Prefeitura e nos tapumes da obra de reforma da antiga Câmara Municipal. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pichações com mensagens contra o bolsonarismo.Inicialmente, informações apontaram que a sede da Prefeitura havia sido pichada. Depois, foi esclarecido que o imóvel atingido era particular, localizado ao lado do prédio público.O secretário municipal de Serviços Públicos, Rodrigo Silva, acompanhou os trabalhos e condenou a ação. “Pichar patrimônio não é manifestação. É desrespeito com a população. Agora sair por aí estragando o que pertence a todos é inaceitável. O que mais me revolta é que quem paga as contas somos todos nós. Então fica aqui o meu repúdio a qualquer ato de vandalismo”, declarou.

Rodrigo Silva defende respeito ao patrimônio

Em outra manifestação nas redes sociais, antes do esclarecimento sobre o imóvel atingido, o secretário ressaltou que a democracia garante o direito à defesa de ideias, partidos e candidatos, mas não autoriza a depredação. Ele também defendeu a identificação e a responsabilização de quem pratica esse tipo de ato, diante dos custos que recaem sobre a população.



Serviços buscam recuperar os locais atingidos após caminhada pró-Lula; PT condena o vandalismo e anuncia denúncia contra suspeito identificado Foto: Reprodução de Vídeo Rede Social Em outra manifestação nas redes sociais, antes do esclarecimento sobre o imóvel atingido, o secretário ressaltou que a democracia garante o direito à defesa de ideias, partidos e candidatos, mas não autoriza a depredação. Ele também defendeu a identificação e a responsabilização de quem pratica esse tipo de ato, diante dos custos que recaem sobre a população.

PT afirma que ato não representa os manifestantes

Em vídeo publicado nas redes sociais, o PT de Macaé condenou a pichação, classificou a conduta como irresponsável e criminosa e afirmou que a pessoa apontada como autora foi identificada e será denunciada. Segundo o partido, a legenda colabora com a polícia para a apuração do caso.



A sigla também declarou que abomina ações dessa natureza e que o episódio não representa os participantes da caminhada. Na publicação, o PT descreveu o ato em defesa da reeleição de Lula como um dos mais bonitos da história de Macaé e afirmou que a manifestação ocorreu de forma pacífica e democrática.



O partido pediu respeito às mobilizações políticas e repudiou a conduta atribuída a uma pessoa, sem estender a responsabilidade aos demais participantes.









