Hemoterapia de Macaé faz apelo por doações de sangue O negativo para reforçar o estoque e manter o atendimento a seis hospitais - Foto: Ilustração

Hemoterapia de Macaé faz apelo por doações de sangue O negativo para reforçar o estoque e manter o atendimento a seis hospitaisFoto: Ilustração

Publicado 14/10/2026 11:56

Uma doação pode fazer diferença para quem espera por uma transfusão. Em Macaé, o Serviço Municipal de Hemoterapia fez um apelo por novos doadores de sangue O negativo , tipo que está em falta no estoque da unidade. A reposição é importante para manter o atendimento aos pacientes dos seis hospitais que recebem suporte do serviço.

O trabalho da Hemoterapia vai além dos limites do município. A unidade atende quatro hospitais em Macaé e outros dois em Conceição de Macabu e Carapebus. Por isso, manter as reservas em níveis adequados é fundamental para responder às necessidades hospitalares e contribuir para a continuidade dos tratamentos.

Embora o pedido tenha como prioridade o sangue O negativo, o serviço recebe voluntários de todos os tipos sanguíneos. Quem pode doar tem a oportunidade de ajudar a fortalecer os estoques e colaborar com o atendimento de pacientes que precisam de sangue.

Doação pode ser agendada pela internet

Quem deseja participar pode agendar a doação pelo [portal da Prefeitura de Macaé](http://macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/doacao-de-sangue-macae).

O Serviço Municipal de Hemoterapia funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, exceto feriados. O endereço é Rua Doutor Bueno, 40, no Centro, em um prédio anexo ao Hospital São João Batista.

Vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, a unidade dispõe de equipe multidisciplinar para acolher os voluntários e realizar os procedimentos de coleta.

Veja os requisitos antes de doar

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 anos e 69 anos, 11 meses e 29 dias, além de pesar pelo menos 50 quilos. Pessoas com 60 anos ou mais só podem doar se já tiverem feito uma doação anteriormente. Menores de 18 anos precisam apresentar autorização formal dos responsáveis legais.

O preparo também exige alguns cuidados. O voluntário deve dormir pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores, estar bem alimentado e hidratado e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a coleta.

Quem fez tatuagem, colocou piercing ou passou por colonoscopia ou endoscopia nos últimos seis meses deve consultar a equipe para verificar se há restrições temporárias.

No dia da doação, é obrigatório apresentar um documento original de identificação com foto recente, emitido por órgão oficial.

Diante da falta de O negativo, a Hemoterapia reforça a importância de ampliar a participação dos doadores. O sangue coletado ajuda a sustentar a assistência hospitalar e pode ser essencial para pacientes que dependem de transfusões.