Equipamentos usados na distribuição de sinal de internet foram apreendidos durante operação policial no bairro Fronteira, em Macaé - Foto: Polícia Federal

Equipamentos usados na distribuição de sinal de internet foram apreendidos durante operação policial no bairro Fronteira, em MacaéFoto: Polícia Federal

Publicado 14/10/2026 12:46

Uma estrutura de internet que funcionava sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi alvo de uma operação policial no bairro Fronteira, em Macaé , no fim da tarde de terça-feira (13). A ação interrompeu o serviço e terminou com a apreensão de equipamentos usados na distribuição do sinal.

A operação reuniu agentes da Polícia Federal, policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) e equipes da 123ª Delegacia de Polícia. Segundo a PF, o serviço estava ativo quando as equipes chegaram ao endereço investigado.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram switches, roteadores de alta capacidade, cabos de rede e outros dispositivos utilizados na infraestrutura de telecomunicações. Consultas aos sistemas de fiscalização indicaram que a empresa investigada não possuía autorização para prestar o serviço.

Responsáveis foram levados à Polícia Federal

As pessoas responsáveis encontradas no local foram conduzidas à Delegacia da Polícia Federal em Macaé. A corporação instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso e identificar as responsabilidades dos envolvidos.

A investigação considera a possível prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação. A apuração deverá esclarecer as condições de funcionamento da estrutura e as responsabilidades relacionadas à prestação do serviço sem autorização.

Até o momento, as informações divulgadas não detalham quantas pessoas foram conduzidas nem identificam os responsáveis pela empresa investigada.

PF alerta para riscos de redes irregulares

Além da questão da autorização, a Polícia Federal alerta para possíveis consequências da operação de redes clandestinas de telecomunicações. Segundo a corporação, estruturas irregulares podem provocar concorrência desleal no setor, causar interferências em frequências utilizadas por serviços públicos e criar riscos à segurança e à privacidade dos dados dos usuários.

A atuação policial busca interromper a atividade investigada e reunir elementos para esclarecer possíveis irregularidades. A confirmação de responsabilidades criminais depende do avanço da investigação e da análise das autoridades competentes.