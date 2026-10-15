Evento será realizado no Espaço de Convivência do Centro Macaé de Cultura, com entrada gratuita - Foto: André Luis de Araújo

Evento será realizado no Espaço de Convivência do Centro Macaé de Cultura, com entrada gratuitaFoto: André Luis de Araújo

Publicado 15/10/2026 10:14 | Atualizado 15/10/2026 10:15

A imaginação de Arthur de Jesus Lahmann, de 11 anos, ganhará as páginas de um livro e encontrará o público nesta sexta-feira (16), em Macaé. O pequeno autor lançará “As Aventuras dos Reinos Coloridos”, uma obra infantojuvenil de fantasia que nasceu aos poucos, com incentivo familiar e apoio terapêutico. O evento será realizado às 18h30, no Espaço de Convivência do Centro Macaé de Cultura, com entrada gratuita.

A publicação representa uma conquista para Arthur, que é autista e recebeu o diagnóstico aos dois anos de idade. Segundo a mãe, Karla Lahmann, ele começou a falar aos nove anos e, com o tempo e o acompanhamento terapêutico, ampliou a interação social.

Criatividade ganhou forma com apoio da família

Karla conta que intensificou as atividades com o filho durante a pandemia, com foco em tarefas básicas do cotidiano. O trabalho contribuiu para o desenvolvimento do menino, que sempre demonstrou criatividade e chegou a manifestar o desejo de fazer um filme. A ideia também apareceu nas sessões de terapia.

Foi nesse processo que a terapeuta Rosa Madeira começou a trabalhar a escrita de Arthur com a ajuda de um caderno roxo. A construção da história ocorreu gradualmente e levou pelo menos um ano.

“No ano passado ele já queria publicar o livro e eu mesma fiz a diagramação, as ilustrações e quando mostramos a boneca do livro para Arthur, ele ficou muito feliz”, contou Karla.

A mãe também destacou o apoio dos pais, da irmã e, especialmente, da terapeuta, responsável pelo prefácio da obra. Antes do lançamento, a história já foi apresentada a alunos do Átila Maltez, que, segundo Karla, gostaram bastante da narrativa.

Príncipe Vermelho enfrenta uma jornada de coragem

Em “As Aventuras dos Reinos Coloridos”, cada reino possui uma cor e uma magia próprias. A tranquilidade desse universo chega ao fim após uma traição inesperada. Depois de perder o pai e ver seu lar dominado, o jovem Príncipe Vermelho parte em uma jornada para salvar seu povo.

No caminho, ele terá de enfrentar perigos misteriosos e buscar a lendária Esmeralda do Dragão. A trama aposta na coragem de um jovem herói diante de desafios que ameaçam todo o seu reino.

O lançamento será no Espaço de Convivência do Centro Macaé de Cultura, na Avenida Rui Barbosa, 780, a partir das 18h30. A entrada é gratuita. Para acompanhar o trabalho e a rotina do autor, o público pode acessar o Instagram de Arthur: instagram.com/arthurlahmann.