Centro de Especialidades Médicas Dona Alba receberá mutirão neste sábado, com consultas agendadas em três especialidades e atendimento por livre demanda em clínica médica - Foto: Ilustração

Centro de Especialidades Médicas Dona Alba receberá mutirão neste sábado, com consultas agendadas em três especialidades e atendimento por livre demanda em clínica médicaFoto: Ilustração

Publicado 15/10/2026 10:01 | Atualizado 15/10/2026 10:02

O acesso a consultas médicas ganhará um reforço neste sábado (17), em Macaé. O Centro de Especialidades Médicas Dona Alba receberá mais uma edição do mutirão de saúde, das 8h às 17h, com atendimentos em angiologia, cardiologia, otorrinolaringologia e clínica médica. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços públicos de saúde, especialmente para quem tem dificuldade de comparecer às unidades durante os dias úteis ou no período noturno.

Especialistas atendem pacientes previamente selecionados

As consultas com especialistas serão destinadas exclusivamente aos pacientes que passaram por triagem prévia e receberam contato da Coordenadoria de Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, o atendimento nessas três especialidades não será por livre demanda.

A programação inclui angiologia, área voltada à avaliação de doenças dos vasos sanguíneos, cardiologia, que trata da saúde do coração, e otorrinolaringologia, responsável pelo diagnóstico e tratamento de problemas relacionados ao ouvido, nariz e garganta.

Já a clínica médica terá atendimento por livre demanda, com distribuição organizada por ordem de chegada. A modalidade permitirá que moradores que necessitem de uma avaliação médica geral procurem o serviço sem agendamento prévio.

Mutirão terá intérprete de Libras

Para ampliar a acessibilidade, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante a ação. O profissional auxiliará no atendimento às pessoas com deficiência auditiva.

Quem for ao Centro Dona Alba deverá apresentar documento oficial de identificação com foto e CPF ou Cartão Nacional do SUS. A orientação também é levar exames laboratoriais ou de imagem recentes, caso disponíveis, para contribuir com a avaliação médica.

O Centro de Especialidades Médicas Dona Alba fica na Rua Governador Roberto Silveira, 108, no Centro de Macaé. O mutirão integra as ações municipais voltadas à ampliação do acesso aos atendimentos médicos.