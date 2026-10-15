Policiais civis e militares prenderam suspeito na comunidade das Malvinas, em Macaé, durante ação conjunta na noite de quarta-feira (14) - Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Policiais civis e militares prenderam suspeito na comunidade das Malvinas, em Macaé, durante ação conjunta na noite de quarta-feira (14)Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Publicado 15/10/2026 11:07

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar terminou com a prisão de um suspeito de atuar como olheiro do tráfico de drogas na comunidade das Malvinas, em Macaé, na noite desta quarta-feira (14). O caso foi divulgado na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Civil, o homem afirmou que exercia a função de “atividade”, responsável por observar a movimentação de pessoas estranhas e de agentes de segurança na localidade, além de alertar criminosos sobre a presença policial.

A prisão foi realizada por policiais da 123ª DP, sob a coordenação dos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo, em conjunto com equipes da Polícia Militar.

Suspeito tentou fugir durante abordagem

De acordo com o relato policial, os agentes realizavam uma ação na comunidade quando avistaram F.P.D.J. na companhia de outros indivíduos. Ao perceberem a aproximação das equipes, os demais fugiram. O suspeito também tentou escapar a pé, mas foi alcançado e capturado pelos policiais.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele um carregador e uma bateria de rádio comunicador. Segundo a polícia, esse tipo de equipamento é utilizado para facilitar a comunicação entre integrantes do tráfico de drogas.

Ainda conforme o relato da ocorrência, o suspeito declarou que atuava como “atividade”, função que consiste em monitorar a circulação de pessoas desconhecidas e de policiais na comunidade para avisar outros integrantes do grupo criminoso.

Polícia pede ajuda da população com denúncias

A ação integra o trabalho conjunto das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas em Macaé, com foco também na identificação de pessoas que dão suporte à estrutura criminosa.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração dos moradores por meio de denúncias. Informações podem ser enviadas pelo WhatsApp da 123ª DP, no número (22) 98831-8043. Segundo a corporação, o sigilo é garantido.