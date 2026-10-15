Firjan SENAI oferece 140 vagas gratuitas em quatro cursos de qualificação profissional voltados ao setor de óleo e gás em Macaé - Foto: Ilustração

Firjan SENAI oferece 140 vagas gratuitas em quatro cursos de qualificação profissional voltados ao setor de óleo e gás em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 15/10/2026 10:21





As oportunidades fazem parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras, iniciativa que busca ampliar o acesso à educação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica nas regiões onde a companhia atua.



Confira os cursos e a distribuição das vagas

As 140 oportunidades estão divididas em quatro formações, com aulas em diferentes turnos:

Quem busca uma oportunidade no setor de óleo e gás terá uma nova chance de qualificação profissional em Macaé. A Firjan SENAI abriu 140 vagas gratuitas em quatro cursos voltados às demandas da indústria. Além da formação, os participantes receberão auxílio mensal de R$ 660, valor que sobe para R$ 858 no caso de mulheres com filhos de até 11 anos. O programa também oferece assistência-alimentação. As inscrições vão até 3 de novembro.As oportunidades fazem parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras, iniciativa que busca ampliar o acesso à educação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica nas regiões onde a companhia atua.As 140 oportunidades estão divididas em quatro formações, com aulas em diferentes turnos:

• Caldeireiro: 40 vagas, com aulas à tarde e à noite.

• Mecânico de máquinas industriais: 20 vagas, no período noturno.

• Operador de hidrojato: 40 vagas, com aulas pela manhã e à tarde.

• Sinaleiro amarrador: 40 vagas, também nos turnos da manhã e da tarde.



Os cursos integram uma parceria entre a Petrobras, a Firjan SENAI SESI e instituições do SENAI e do SESI nos estados participantes.



Programa prioriza grupos em situação de vulnerabilidade

Para participar, é necessário cumprir a escolaridade mínima exigida para o curso escolhido, morar na área de abrangência da unidade responsável pelas aulas e ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo.



O programa estabelece prioridade para mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pessoas negras e pardas, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência.



A proposta também inclui a metodologia de Apoio ao Desenvolvimento Humano, desenvolvida pela Firjan SESI. A iniciativa busca fortalecer habilidades socioemocionais e ampliar as possibilidades de inserção dos participantes no mercado de trabalho.



Os interessados podem se inscrever até 3 de novembro pelo site www.autonomiaerenda.com.br ou presencialmente na secretaria da unidade Firjan SENAI responsável pelo curso escolhido.









