Firjan SENAI oferece 140 vagas gratuitas em quatro cursos de qualificação profissional voltados ao setor de óleo e gás em MacaéFoto: Ilustração
As oportunidades fazem parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras, iniciativa que busca ampliar o acesso à educação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica nas regiões onde a companhia atua.
Confira os cursos e a distribuição das vagas
As 140 oportunidades estão divididas em quatro formações, com aulas em diferentes turnos:
• Mecânico de máquinas industriais: 20 vagas, no período noturno.
• Operador de hidrojato: 40 vagas, com aulas pela manhã e à tarde.
• Sinaleiro amarrador: 40 vagas, também nos turnos da manhã e da tarde.
Os cursos integram uma parceria entre a Petrobras, a Firjan SENAI SESI e instituições do SENAI e do SESI nos estados participantes.
Programa prioriza grupos em situação de vulnerabilidade
Para participar, é necessário cumprir a escolaridade mínima exigida para o curso escolhido, morar na área de abrangência da unidade responsável pelas aulas e ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo.
O programa estabelece prioridade para mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pessoas negras e pardas, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência.
A proposta também inclui a metodologia de Apoio ao Desenvolvimento Humano, desenvolvida pela Firjan SESI. A iniciativa busca fortalecer habilidades socioemocionais e ampliar as possibilidades de inserção dos participantes no mercado de trabalho.
Os interessados podem se inscrever até 3 de novembro pelo site www.autonomiaerenda.com.br ou presencialmente na secretaria da unidade Firjan SENAI responsável pelo curso escolhido.
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