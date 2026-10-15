Operação Checklist mobilizou equipes do 32º BPM para cumprir mandados de prisão e realizar apreensões na regiãoFoto: 32º BPM
Do total de prisões, duas ocorreram em Macaé, duas em Casimiro de Abreu e uma em Rio das Ostras. As informações divulgadas não detalham os locais das outras duas prisões nem identificam os presos.
A Operação Checklist foi planejada a partir do levantamento de informações sobre mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. O objetivo é localizar pessoas procuradas pela Justiça nos municípios atendidos pelo 32º BPM e ampliar o cumprimento das determinações judiciais.
As equipes realizam diligências e verificações direcionadas para encontrar os alvos identificados previamente. Segundo a corporação, a atuação também pode levar à identificação de outras situações de possível ilícito, que são encaminhadas às autoridades competentes conforme os procedimentos legais.
e acordo com o 32º BPM, a operação faz parte do planejamento da unidade para acompanhar mandados de prisão pendentes em sua área de responsabilidade. A estratégia busca concentrar informações e esforços em ações específicas para localizar pessoas procuradas.
A apreensão da substância conhecida como “loló” e do veículo ocorreu durante o desenvolvimento da operação. Até a divulgação do balanço, não haviam sido apresentados detalhes sobre a origem do material, as circunstâncias da apreensão ou a possível relação dos itens com os mandados cumpridos.
A Polícia Militar informou que a operação segue em andamento. Novas ocorrências e resultados poderão alterar o balanço inicial.
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