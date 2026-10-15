Operação Checklist mobilizou equipes do 32º BPM para cumprir mandados de prisão e realizar apreensões na região - Foto: 32º BPM

Operação Checklist mobilizou equipes do 32º BPM para cumprir mandados de prisão e realizar apreensões na regiãoFoto: 32º BPM

Publicado 15/10/2026 15:47 | Atualizado 15/10/2026 15:49





Do total de prisões, duas ocorreram em Macaé, duas em Casimiro de Abreu e uma em Rio das Ostras. As informações divulgadas não detalham os locais das outras duas prisões nem identificam os presos.



Operação Checklist mobilizou equipes do 32º BPM para cumprir mandados de prisão e realizar apreensões na região Foto: 32º BPM Sete pessoas foram presas na primeira etapa da Operação Checklist, realizada nesta quinta-feira (15) pelo 32º Batalhão de Polícia Militar . A ação também resultou na apreensão de aproximadamente 30 litros de uma substância conhecida como “loló” e de um veículo. O balanço divulgado pela corporação é parcial, e a operação permanece em andamento.Do total de prisões, duas ocorreram em Macaé, duas em Casimiro de Abreu e uma em Rio das Ostras. As informações divulgadas não detalham os locais das outras duas prisões nem identificam os presos.

Operação mira pessoas com mandados de prisão em aberto

A Operação Checklist foi planejada a partir do levantamento de informações sobre mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. O objetivo é localizar pessoas procuradas pela Justiça nos municípios atendidos pelo 32º BPM e ampliar o cumprimento das determinações judiciais.



As equipes realizam diligências e verificações direcionadas para encontrar os alvos identificados previamente. Segundo a corporação, a atuação também pode levar à identificação de outras situações de possível ilícito, que são encaminhadas às autoridades competentes conforme os procedimentos legais.



Operação Checklist mobilizou equipes do 32º BPM para cumprir mandados de prisão e realizar apreensões na região Foto: 32º BPM A Operação Checklist foi planejada a partir do levantamento de informações sobre mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário. O objetivo é localizar pessoas procuradas pela Justiça nos municípios atendidos pelo 32º BPM e ampliar o cumprimento das determinações judiciais.As equipes realizam diligências e verificações direcionadas para encontrar os alvos identificados previamente. Segundo a corporação, a atuação também pode levar à identificação de outras situações de possível ilícito, que são encaminhadas às autoridades competentes conforme os procedimentos legais.

Balanço segue parcial e ações continuam

e acordo com o 32º BPM, a operação faz parte do planejamento da unidade para acompanhar mandados de prisão pendentes em sua área de responsabilidade. A estratégia busca concentrar informações e esforços em ações específicas para localizar pessoas procuradas.



A apreensão da substância conhecida como “loló” e do veículo ocorreu durante o desenvolvimento da operação. Até a divulgação do balanço, não haviam sido apresentados detalhes sobre a origem do material, as circunstâncias da apreensão ou a possível relação dos itens com os mandados cumpridos.



A Polícia Militar informou que a operação segue em andamento. Novas ocorrências e resultados poderão alterar o balanço inicial.









