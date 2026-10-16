Macaé Esporte enfrenta o Petrópolis neste sábado, no Moacyrzão, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca Série B1 - Foto: Ilustração

Macaé Esporte enfrenta o Petrópolis neste sábado, no Moacyrzão, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca Série B1Foto: Ilustração

Publicado 16/10/2026 11:15

O Moacyrzão será o ponto de encontro da torcida do Macaé Esporte neste sábado (17). Às 18h30, a equipe enfrenta o Petrópolis pela 7ª rodada do Campeonato Carioca Série B1, em um duelo importante para as pretensões do clube na disputa por uma vaga no G-4.

A preparação ao longo da semana teve foco no compromisso, considerado fundamental pelo time para seguir firme na competição. Além do desempenho dentro de campo, o clube aposta no apoio das arquibancadas como um fator que pode fazer a diferença no confronto.

A convocação da torcida é direta: o Macaé quer transformar o Moacyrzão em um aliado na busca pelos três pontos. A expectativa do clube é contar com a presença dos torcedores para empurrar a equipe durante a partida.

Ingressos têm venda pela internet

Os ingressos estão disponíveis por meio do link divulgado na biografia do perfil oficial do Macaé Esporte nas redes sociais. Para garantir a entrada, o torcedor deve acessar o perfil, clicar no link e escolher a modalidade desejada.

O ingresso inteiro custa R$ 30, enquanto a meia-entrada sai por R$ 15.

Confronto vale passo importante na competição

A partida contra o Petrópolis integra a sequência de compromissos do Macaé na Série B1 e tem peso na busca por um lugar entre os quatro primeiros colocados. O duelo será disputado no estádio Moacyrzão, em Macaé, neste sábado, às 18h30.