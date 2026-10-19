Estudantes da Escola Municipal Paulo Freire vivenciam a tecnologia dos barcos movidos a energia solar na Lagoa de Imboassica - Foto: Divulgação

Estudantes da Escola Municipal Paulo Freire vivenciam a tecnologia dos barcos movidos a energia solar na Lagoa de ImboassicaFoto: Divulgação

Publicado 19/10/2026 10:31





Com idades entre 10 e 14 anos, os jovens trocaram o ambiente tradicional de aprendizagem pelo contato direto com uma tecnologia que combina conhecimento científico e sustentabilidade. A experiência permitiu relacionar conteúdos estudados em sala de aula a uma aplicação prática, com a possibilidade de despertar novos interesses e ampliar horizontes.



Segundo a diretora da escola, Simone Carvalho, a proposta buscou justamente aproximar os estudantes de novas formas de aprender.



“Alunos entre 10 e 14 anos saíram do ambiente escolar para ampliar o horizonte e ainda tiveram a oportunidade de pilotar os barcos”, destacou.



Estudantes da Escola Municipal Paulo Freire vivenciam a tecnologia dos barcos movidos a energia solar na Lagoa de Imboassica Foto: Divulgação A tecnologia ganha outro significado quando deixa os livros e passa a fazer parte da experiência . Em Macaé, estudantes da Escola Municipal Paulo Freire, no Lagomar, tiveram a oportunidade de pilotar embarcações movidas a energia solar na Lagoa de Imboassica. A atividade integrou o Desafio Solar Brasil 2026 e aproximou os alunos do 6º ao 9º ano de conhecimentos sobre robótica, inovação e fontes renováveis de energia.Com idades entre 10 e 14 anos, os jovens trocaram o ambiente tradicional de aprendizagem pelo contato direto com uma tecnologia que combina conhecimento científico e sustentabilidade. A experiência permitiu relacionar conteúdos estudados em sala de aula a uma aplicação prática, com a possibilidade de despertar novos interesses e ampliar horizontes.Segundo a diretora da escola, Simone Carvalho, a proposta buscou justamente aproximar os estudantes de novas formas de aprender.“Alunos entre 10 e 14 anos saíram do ambiente escolar para ampliar o horizonte e ainda tiveram a oportunidade de pilotar os barcos”, destacou.

Energia limpa e conhecimento na prática

Organizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Desafio Solar Brasil 2026 reúne 13 equipes formadas por estudantes, técnicos e professores. Os participantes apresentam protótipos de embarcações projetados, construídos e operados por eles próprios.



A competição conta com patrocínio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) e apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Educação e da área de Ensino Superior, além do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF).



As provas avaliam desempenho, eficiência energética, autonomia, manobrabilidade, estratégia, trabalho em equipe e qualidade técnica das soluções. A proposta conecta ensino, pesquisa e tecnologia ao desenvolvimento de alternativas sustentáveis para o uso de energia renovável.



Na abertura oficial, Eddie Paiva, secretário executivo interino de Ensino Superior, ressaltou a importância de receber a iniciativa no município, reconhecido como Capital da Energia e historicamente ligado à indústria do petróleo.



“Sediar um evento que propõe que alunos de ensino médio e superior possam pensar como incentivar a energia renovável por meio de barcos é sensacional. Estamos incentivando a produção de conhecimento científico e trazendo pessoas para o nosso município para que elas possam conhecer as nossas belezas naturais”, afirmou.



Estudantes da Escola Municipal Paulo Freire vivenciam a tecnologia dos barcos movidos a energia solar na Lagoa de Imboassica Foto: Divulgação Organizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Desafio Solar Brasil 2026 reúne 13 equipes formadas por estudantes, técnicos e professores. Os participantes apresentam protótipos de embarcações projetados, construídos e operados por eles próprios.A competição conta com patrocínio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) e apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Educação e da área de Ensino Superior, além do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF).As provas avaliam desempenho, eficiência energética, autonomia, manobrabilidade, estratégia, trabalho em equipe e qualidade técnica das soluções. A proposta conecta ensino, pesquisa e tecnologia ao desenvolvimento de alternativas sustentáveis para o uso de energia renovável.Na abertura oficial, Eddie Paiva, secretário executivo interino de Ensino Superior, ressaltou a importância de receber a iniciativa no município, reconhecido como Capital da Energia e historicamente ligado à indústria do petróleo.“Sediar um evento que propõe que alunos de ensino médio e superior possam pensar como incentivar a energia renovável por meio de barcos é sensacional. Estamos incentivando a produção de conhecimento científico e trazendo pessoas para o nosso município para que elas possam conhecer as nossas belezas naturais”, afirmou.

Inovação que inspira novos caminhos

A programação inclui provas de raia rápida, Match Race, raia de manobra, raia longa e revezamento de pilotos, além de seminários técnicos. As atividades Sprint e Slalom também fazem parte da agenda, que termina com a premiação das equipes participantes.



Além da disputa, o desafio oferece contato com soluções tecnológicas e reforça a importância da energia limpa. Para os estudantes da Escola Municipal Paulo Freire, a experiência representa uma oportunidade de enxergar a ciência além da teoria e compreender como conhecimento, criatividade e inovação podem contribuir para um futuro mais sustentável.





Estudantes da Escola Municipal Paulo Freire vivenciam a tecnologia dos barcos movidos a energia solar na Lagoa de Imboassica Foto: Divulgação