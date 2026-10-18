A grade curricular do CAp combina as disciplinas obrigatórias com quatro itinerários formativos - Foto Rui Porto Filho/PMM/Divulgação

A grade curricular do CAp combina as disciplinas obrigatórias com quatro itinerários formativos Foto Rui Porto Filho/PMM/Divulgação

Publicado 18/10/2026 16:19

Quem participou da prova objetiva para o ingresso no Colégio de Aplicação (CAp) de Macaé (RJ) neste domingo (18) poderá conferir o gabarito oficial na segunda-feira. Já o resultado final, contendo a relação dos candidatos aprovados e classificados para a matrícula, tem divulgação prevista para o dia 15 de dezembro, após as 17h.

Tanto o gabarito quanto a lista definitiva poderão ser conferidos diretamente no portal da Prefeitura de Macaé. A etapa deste domingo de manhã movimentou a Cidade Universitária. Não há ainda dados sobre números de faltosos nem sobre o clima durante o exame.

O CAp é mantido pelo governo municipal; reconhecido por oferecer um ensino médio público gratuito de excelência, funciona em horário integral. Para o ano letivo de 2027, o processo seletivo abriu 100 vagas, disputadas por alunos que estão concluindo o 9º ano ou que já finalizaram o Ensino Fundamental. Durante quatro horas de avaliação, os candidatos enfrentaram uma prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha.

No geral, o exame abrangeu as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia - além de uma redação. Para avançar na disputa por uma das vagas, que contam com critérios específicos de cotas para estudantes da rede pública e cotas raciais, é necessário atingir o aproveitamento mínimo exigido no edital.

A instituição é vinculada à Secretaria Adjunta de Ensino Superior - órgão público responsável por planejar, coordenar, executar e articular políticas públicas voltadas ao ensino superior, à pesquisa, à extensão e à educação profissional - e se destaca nacionalmente pela qualidade do seu Ensino Médio em horário integral.

A proposta é ser referência na excelência acadêmica e na preparação para o ensino superior. A grade curricular do CAp combina as disciplinas obrigatórias com quatro itinerários formativos, que englobam projetos de iniciação científica, disciplinas eletivas, atividades artístico-culturais e cursos de extensão voltados para a comunidade escolar.

Estrutura bem equipada

Como suporte aos estudantes, é disponibilizada uma infraestrutura completa e bem equipada, com salas de aula modernas, biblioteca, salas de leitura, auditório para eventos, laboratórios de ciências e de informática, quadra esportiva, área verde e um refeitório compartilhado que garante a alimentação diária dos alunos.

Toda a estrutura da unidade funciona no Bloco A da Cidade Universitária , situado na Avenida Aluízio da Silva Gomes, nº 50, no bairro Novo Cavaleiros, integrando os estudantes diretamente ao ambiente acadêmico da cidade. Macaé está localizada na mesorregião do Norte do Estado do Rio de Janeiro e integra a região turística da Costa do Sol.

O município tem população estimada em 246.391 habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e uma extensão territorial de 1.216,989 quilômetros quadrados (km²). A distância da capital fluminense é de cerca de 180 a 191 quilômetros, e o acesso é feito pela BR-101 e pelas rodovias estaduais RJ-106 e RJ-168.