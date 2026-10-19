Vigilância Ambiental em Saúde programou mutirões, controle de vetores e atividades educativas em diferentes regiões de Macaé - Foto: Divulgação

Vigilância Ambiental em Saúde programou mutirões, controle de vetores e atividades educativas em diferentes regiões de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 19/10/2026 11:05

O combate aos mosquitos e a outros vetores de doenças terá ações em diferentes bairros de Macaé entre esta segunda-feira (19) e sexta-feira (23). A Vigilância Ambiental em Saúde divulgou o cronograma da semana epidemiológica 42, com mutirões, atividades educativas em escolas, controle de roedores e serviços em canais e pontos estratégicos do município.

Os mutirões começam às 9h e contemplam Imbetiba, Parque Valentina Miranda, Botafogo, Miramar, Novo Horizonte, Ajuda de Baixo, Lagomar e Córrego do Ouro/Glicério ao longo da semana. A programação também prevê ações específicas na Praia do Pecado, na Fronteira e em Nova Holanda.

Mutirões percorrem bairros e reforçam prevenção

As atividades terão datas específicas em algumas localidades. Na Praia do Pecado, as equipes atuarão nos dias 19 e 20. Na Fronteira, os trabalhos ocorrerão de segunda-feira (19) a quarta-feira (21). Já Nova Holanda receberá as ações na quinta (22) e sexta-feira (23).

De segunda a sexta, a partir das 9h, também haverá atualização do reconhecimento geográfico nas regiões do Centro e dos Cajueiros. No mesmo período, as equipes farão o controle do mosquito Culex nos canais Papa João XXIII, Jesuítas Cajueiros, Jesuítas Imbetiba e Evaldo Costa.

As visitas a pontos estratégicos, como empresas, borracharias, ferros-velhos e órgãos públicos, alcançarão São Marcos, Novo Cavaleiros, Virgem Santa, Barra de Macaé e Bairro da Glória. O controle de roedores está previsto para Córrego do Ouro/Glicério, Miramar, Engenho da Praia e Morro de São Jorge.

Escola terá atividade sobre prevenção de arboviroses

A programação educativa inclui uma ação na quarta-feira (21), às 14h, na Escola Municipal de Educação Infantil Elea Tatagiba. A atividade faz parte do Programa Saúde nas Escolas (PSE) e contará com uma apresentação de teatro de fantoche com o tema “Arboviroses: 10 minutos salvam vidas!”.

A iniciativa integra as ações de orientação sobre doenças transmitidas por vetores e busca levar informações de prevenção ao ambiente escolar.

A população pode entrar em contato com a Vigilância Ambiental em Saúde pelo Disque Dengue, no telefone 0800-022-6461, ou pelo e-mail cevas@macae.rj.gov.br.

O órgão funciona na Rua Vereador Manoel Braga, 425, no Centro. Também mantém o perfil no Instagram @ceva.