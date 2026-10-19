Silvestre dos Anjos deixou o comando do Macaé após a derrota por 1 a 0 para o Petrópolis, pela Série B1 - Foto: Reprodução Rede Social

Silvestre dos Anjos deixou o comando do Macaé após a derrota por 1 a 0 para o Petrópolis, pela Série B1Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 19/10/2026 10:38

Macaé Esporte anunciou, na manhã deste domingo (18), a saída do técnico Silvestre dos Anjos. A decisão ocorreu um dia após a derrota por 1 a 0 para o Petrópolis, em casa, pela sétima rodada da Série B1 do Campeonato Carioca.

O resultado negativo ampliou a pressão sobre a equipe, que busca melhores resultados na competição. Com a saída do treinador, o clube encerra o trabalho de Silvestre à frente do time após sete partidas.

Campanha irregular marca passagem do treinador

Durante o período no comando do Macaé, Silvestre dos Anjos acumulou duas vitórias, um empate e quatro derrotas. O retrospecto representa sete pontos conquistados em 21 possíveis, com aproveitamento de 33,3%.

A derrota para o Petrópolis, diante da torcida macaense, foi o último compromisso do treinador à frente da equipe. O resultado ocorreu na rodada mais recente da Série B1 e antecedeu o anúncio oficial do desligamento.

Macaé ocupa a oitava colocação na Série B1

Com a campanha atual, o Macaé ocupa a oitava posição na tabela da Série B1. A equipe precisa buscar recuperação nas próximas rodadas para melhorar sua situação na competição.

Até o momento, o clube não informou quem assumirá o comando técnico após a saída de Silvestre dos Anjos.