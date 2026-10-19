Policiais militares do 32º BPM realizaram diligências no Lagomar, em Macaé, e em um estabelecimento de reciclagem em Casimiro de Abreu durante a apuração de um furto de cabos - Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Militar

Policiais militares do 32º BPM realizaram diligências no Lagomar, em Macaé, e em um estabelecimento de reciclagem em Casimiro de Abreu durante a apuração de um furto de cabosFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Militar

Publicado 19/10/2026 10:56

Três pessoas foram localizadas por policiais militares do 32º BPM durante diligências para apurar o furto de cabos elétricos na Praça da Ajuda de Cima, em Macaé. A ação ocorreu no bairro Lagomar e avançou até Casimiro de Abreu, onde os agentes realizaram verificações em um estabelecimento de reciclagem . Os envolvidos foram conduzidos à 123ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos e para a adoção das medidas cabíveis.

O caso envolve o Parque da Ajuda, inaugurado no último dia 12 e que ficou sem iluminação após o furto dos fios. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a recuperação do material nem sobre eventuais prisões. A participação individual das pessoas conduzidas também não foi detalhada.

Diligências apuram possível comércio do material furtado

Segundo as informações divulgadas, a ação policial também levou à identificação de possíveis envolvidos na comercialização dos cabos. Por isso, as diligências foram ampliadas para Casimiro de Abreu, com novas verificações em um ponto de reciclagem.

A ocorrência foi encaminhada à 123ª DP, responsável pelos procedimentos relacionados ao caso. Não há detalhes oficiais sobre o resultado das verificações realizadas no estabelecimento ou sobre os próximos passos da investigação.

Prefeito lamenta furto após inauguração do parque

O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, esteve na Praça da Ajuda para verificar os danos e usou as redes sociais para manifestar indignação com o ocorrido. Ao lado de Davi, presidente da Associação de Moradores, ele recordou o esforço para transformar o parque em realidade.

“Estou bastante chateado”, escreveu Welberth. O prefeito também lamentou que o espaço, inaugurado havia poucos dias, já tivesse sido alvo de furto e perdido a iluminação.

“É triste ver um espaço feito para todos ser prejudicado tão rápido. Pedimos tanto que cuidassem desse patrimônio, que é de todos nós. Cuidar do que é público é cuidar da nossa cidade!”, declarou.

O furto compromete a iluminação de um espaço destinado à população e levanta preocupação sobre a preservação do patrimônio público pouco tempo após sua inauguração.