Ensino inclusivo terá reforço com formação nacional em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Ensino inclusivo terá reforço com formação nacional em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 20/10/2026 11:08 | Atualizado 20/10/2026 11:11

Macaé receberá, entre os dias 10 e 12 de novembro, uma Assessoria Técnica do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). A iniciativa terá como objetivo fortalecer as políticas públicas e aprimorar as práticas pedagógicas destinadas aos estudantes surdos , com formação especializada para profissionais da educação e outros interessados no tema.

O encontro será realizado na Cidade Universitária, das 8h às 17h30, no auditório do Bloco B. A programação será gratuita e destinada a professores das redes pública e privada, estudantes de licenciatura, integrantes da comunidade surda e demais interessados de Macaé e municípios vizinhos.

A formação terá dois eixos principais: Libras como primeira língua (L1), na unidade curricular, e Atendimento Educacional Especializado Bilíngue em Libras. Os temas foram definidos a partir das necessidades identificadas pelo município.

Formação especializada para educadores

De acordo com o coordenador da Educação Bilíngue de Surdos de Macaé, professor Wellington Pinheiro Marques, a assessoria contará com dois professores surdos e dois ouvintes. A expectativa será ampliar o conhecimento dos profissionais e aprofundar estratégias de ensino que respeitem as particularidades linguísticas e educacionais dos estudantes surdos.

A atividade também deverá contribuir para a elaboração e a consolidação de políticas públicas voltadas à educação bilíngue no município e na região. Segundo Wellington, Macaé estará na fase final de construção da minuta que tratará dessas políticas.

“O município está finalizando a construção da minuta que abordará as Políticas de Educação Bilíngue de Surdos no município, e a recepção da Assessoria Técnica do MEC/INES contribuirá para a consolidação dessas políticas, tanto em Macaé quanto nos municípios vizinhos”, ressalta o coordenador.

Ele explica que a formação aprofundará questões consideradas prioritárias para a realidade local, sem esgotar a amplitude do tema.

“Essa assessoria técnica não esgota a temática da Educação Bilíngue de Surdos, que é muito ampla. Solicitamos duas temáticas para Macaé e fomos contemplados com esses dois eixos”, afirma.

A seleção do município foi confirmada oficialmente em 15 de abril de 2026. A atividade estará prevista no cronograma nacional do edital e integrará as ações de fortalecimento da educação bilíngue de surdos.

Legislação e inclusão no ambiente escolar

A iniciativa estará alinhada à legislação brasileira que orienta a área. Entre as normas estão a Lei Federal nº 10.436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão; o Decreto Federal nº 5.626/2005; e a Lei Federal nº 14.191/2021, que incluiu a Educação Bilíngue de Surdos como modalidade de educação escolar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Com a realização da assessoria, a expectativa será fortalecer a formação continuada, ampliar a troca de conhecimentos e contribuir para práticas pedagógicas que respeitem as necessidades dos estudantes surdos. A iniciativa também deverá apoiar o desenvolvimento de políticas educacionais inclusivas em Macaé e nos municípios próximos.

Serviço

Evento: Assessoria Técnica do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)

Data: 10 a 12 de novembro de 2026

Horário: das 8h às 17h30

Local: Auditório do Bloco B, Cidade Universitária, Macaé

Público: professores das redes pública e privada, estudantes de licenciatura, comunidade surda e demais interessados.

Entrada: gratuita

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckN5cGgCP1tVdPp5B3UqUTF8NgXCL-o5NF68McNC7LiT-rZA/viewform