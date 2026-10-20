Macaé receberá, entre os dias 10 e 12 de novembro, uma Assessoria Técnica do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). A iniciativa terá como objetivo fortalecer as políticas públicas e aprimorar as práticas pedagógicas destinadas aos estudantes surdos, com formação especializada para profissionais da educação e outros interessados no tema.
O encontro será realizado na Cidade Universitária, das 8h às 17h30, no auditório do Bloco B. A programação será gratuita e destinada a professores das redes pública e privada, estudantes de licenciatura, integrantes da comunidade surda e demais interessados de Macaé e municípios vizinhos.
A formação terá dois eixos principais: Libras como primeira língua (L1), na unidade curricular, e Atendimento Educacional Especializado Bilíngue em Libras. Os temas foram definidos a partir das necessidades identificadas pelo município.
Formação especializada para educadores De acordo com o coordenador da Educação Bilíngue de Surdos de Macaé, professor Wellington Pinheiro Marques, a assessoria contará com dois professores surdos e dois ouvintes. A expectativa será ampliar o conhecimento dos profissionais e aprofundar estratégias de ensino que respeitem as particularidades linguísticas e educacionais dos estudantes surdos.
A atividade também deverá contribuir para a elaboração e a consolidação de políticas públicas voltadas à educação bilíngue no município e na região. Segundo Wellington, Macaé estará na fase final de construção da minuta que tratará dessas políticas.
“O município está finalizando a construção da minuta que abordará as Políticas de Educação Bilíngue de Surdos no município, e a recepção da Assessoria Técnica do MEC/INES contribuirá para a consolidação dessas políticas, tanto em Macaé quanto nos municípios vizinhos”, ressalta o coordenador.
Ele explica que a formação aprofundará questões consideradas prioritárias para a realidade local, sem esgotar a amplitude do tema.
“Essa assessoria técnica não esgota a temática da Educação Bilíngue de Surdos, que é muito ampla. Solicitamos duas temáticas para Macaé e fomos contemplados com esses dois eixos”, afirma.
A seleção do município foi confirmada oficialmente em 15 de abril de 2026. A atividade estará prevista no cronograma nacional do edital e integrará as ações de fortalecimento da educação bilíngue de surdos.
Legislação e inclusão no ambiente escolar A iniciativa estará alinhada à legislação brasileira que orienta a área. Entre as normas estão a Lei Federal nº 10.436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão; o Decreto Federal nº 5.626/2005; e a Lei Federal nº 14.191/2021, que incluiu a Educação Bilíngue de Surdos como modalidade de educação escolar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Com a realização da assessoria, a expectativa será fortalecer a formação continuada, ampliar a troca de conhecimentos e contribuir para práticas pedagógicas que respeitem as necessidades dos estudantes surdos. A iniciativa também deverá apoiar o desenvolvimento de políticas educacionais inclusivas em Macaé e nos municípios próximos.
Serviço Evento: Assessoria Técnica do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) Data: 10 a 12 de novembro de 2026 Horário: das 8h às 17h30 Local: Auditório do Bloco B, Cidade Universitária, Macaé Público: professores das redes pública e privada, estudantes de licenciatura, comunidade surda e demais interessados. Entrada: gratuita
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