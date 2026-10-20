O processo sobre a morte de Tuani Maia Nascimento tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Macaé - Foto: Reprodução da Internet

O processo sobre a morte de Tuani Maia Nascimento tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de MacaéFoto: Reprodução da Internet

Publicado 20/10/2026 10:56

A audiência foi marcada pelo juiz Victor Vasconcellos de Mattos, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Macaé. Na decisão, o magistrado manteve o recebimento da denúncia e considerou que existem elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal.

Depoimentos e provas serão analisados pela Justiça

Para a audiência, deverão ser intimados o acusado e as testemunhas indicadas tanto pela acusação quanto pela defesa. Nesta fase do processo, serão colhidos depoimentos e examinadas provas que poderão fundamentar as próximas decisões judiciais.

Após a etapa de instrução, a Justiça avaliará os próximos passos da ação penal. A realização da audiência não representa, por si só, uma condenação. Ezequiel permanece na condição de acusado, e a responsabilidade criminal deverá ser definida conforme o andamento do processo e as provas apresentadas.

Vítima tinha medida protetiva antes do crime

O crime ocorreu em 1º de agosto, no estabelecimento comercial onde Tuani trabalhava, na Avenida Rui Barbosa, em Macaé. Segundo as investigações, Ezequiel teria ido até o local e atacado a ex-companheira com diversos golpes de faca. A vítima chegou a receber socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Antes do ataque, Tuani já havia procurado a polícia para relatar ameaças atribuídas ao ex-companheiro. Ela também contava com uma medida protetiva concedida pela Justiça, instrumento destinado a resguardar vítimas de violência doméstica.

Após o episódio, Ezequiel também ficou ferido e foi levado ao Hospital Público Municipal de Macaé, onde permaneceu internado sob custódia. Depois de receber alta médica, foi conduzido à delegacia e, posteriormente, transferido para o sistema prisional, à disposição da Justiça.

O processo tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Macaé. A audiência de novembro será uma etapa importante para a análise das provas e dos depoimentos relacionados à morte de Tuani.