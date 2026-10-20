Welberth Rezende anuncia fechamento de ferro-velho após três suspeitos serem detidos por furto de cabos em Macaé - Foto: Reprodução

Welberth Rezende anuncia fechamento de ferro-velho após três suspeitos serem detidos por furto de cabos em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 20/10/2026 11:18





Três pessoas, dois adultos e um adolescente de 17 anos, foram identificadas e conduzidas à 123ª Delegacia de Polícia. O caso ocorreu após o furto registrado na quinta-feira (15), apenas três dias depois da inauguração do espaço público. A retirada dos cabos comprometeu parte da iluminação da praça, entregue recentemente à população.



Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguração Foto: Reprodução O furto de cabos de cobre de uma praça recém-inaugurada levou a uma operação policial e a uma promessa de medidas rigorosas em Macaé. O prefeito Welberth Rezende anunciou em sua rede social que pretende fechar um ferro-velho no Lagomar, apontado durante as investigações como possível destino do material retirado da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima.Três pessoas, dois adultos e um adolescente de 17 anos, foram identificadas e conduzidas à 123ª Delegacia de Polícia. O caso ocorreu após o furto registrado na quinta-feira (15), apenas três dias depois da inauguração do espaço público. A retirada dos cabos comprometeu parte da iluminação da praça, entregue recentemente à população.

Operação no Lagomar identifica suspeitos

As diligências ocorreram no Lagomar, onde policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) realizaram buscas para identificar os envolvidos e apurar o destino dos cabos. A ação contou com o apoio de outras equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar, incluindo o Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia.



Durante as apurações, os agentes identificaram uma transferência via Pix no valor de R$ 260,80, que pode ter relação com a negociação do material furtado. A movimentação financeira será analisada para esclarecer as circunstâncias da possível comercialização dos cabos.



Os três envolvidos foram levados à 123ª DP, onde ficaram à disposição da autoridade policial. A investigação deverá esclarecer a participação de cada um no caso e verificar a eventual responsabilidade do estabelecimento citado.



Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguração Foto: Reprodução As diligências ocorreram no Lagomar, onde policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) realizaram buscas para identificar os envolvidos e apurar o destino dos cabos. A ação contou com o apoio de outras equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar, incluindo o Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia.Durante as apurações, os agentes identificaram uma transferência via Pix no valor de R$ 260,80, que pode ter relação com a negociação do material furtado. A movimentação financeira será analisada para esclarecer as circunstâncias da possível comercialização dos cabos.Os três envolvidos foram levados à 123ª DP, onde ficaram à disposição da autoridade policial. A investigação deverá esclarecer a participação de cada um no caso e verificar a eventual responsabilidade do estabelecimento citado.

Prefeito promete cassar alvarás ligados a crimes

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (17), gravado em frente à delegacia, Welberth Rezende afirmou que os responsáveis pelo furto e o estabelecimento que teria recebido os cabos foram identificados. Ao lado do secretário executivo de Segurança Pública, coronel Tales Borges, e do coordenador de Pronta Ação de Macaé, Leones Almeida, o prefeito anunciou medidas contra o ferro-velho e advertiu outros estabelecimentos.



“Todos aqueles que continuarem com as práticas criminosas na cidade, nós iremos caçar todos os alvarás”, declarou.



Welberth também afirmou que o município continuará a acompanhar ocorrências que atinjam prédios públicos e moradores. Segundo ele, a atuação conjunta dos órgãos municipais e das forças de segurança será mantida para dar respostas à população.



“Quando mexer em prédio público ou qualquer cidadão da nossa cidade, que é o nosso maior patrimônio, a gente vai continuar investigando e daremos sempre uma solução para a nossa população”, afirmou.



O prefeito agradeceu à Guarda Municipal, à Polícia Militar e à Polícia Civil pelo trabalho conjunto e orientou os moradores a denunciar atividades criminosas pelo telefone 153, da Guarda Municipal, inclusive de forma anônima.



O caso segue sob investigação da Polícia Civil, na 123ª DP. A eventual responsabilidade criminal dos envolvidos e as medidas administrativas contra o estabelecimento dependem da apuração dos fatos e dos procedimentos legais.



Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguração Foto: Reprodução

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (17), gravado em frente à delegacia, Welberth Rezende afirmou que os responsáveis pelo furto e o estabelecimento que teria recebido os cabos foram identificados. Ao lado do secretário executivo de Segurança Pública, coronel Tales Borges, e do coordenador de Pronta Ação de Macaé, Leones Almeida, o prefeito anunciou medidas contra o ferro-velho e advertiu outros estabelecimentos.“Todos aqueles que continuarem com as práticas criminosas na cidade, nós iremos caçar todos os alvarás”, declarou.Welberth também afirmou que o município continuará a acompanhar ocorrências que atinjam prédios públicos e moradores. Segundo ele, a atuação conjunta dos órgãos municipais e das forças de segurança será mantida para dar respostas à população.“Quando mexer em prédio público ou qualquer cidadão da nossa cidade, que é o nosso maior patrimônio, a gente vai continuar investigando e daremos sempre uma solução para a nossa população”, afirmou.O prefeito agradeceu à Guarda Municipal, à Polícia Militar e à Polícia Civil pelo trabalho conjunto e orientou os moradores a denunciar atividades criminosas pelo telefone 153, da Guarda Municipal, inclusive de forma anônima.O caso segue sob investigação da Polícia Civil, na 123ª DP. A eventual responsabilidade criminal dos envolvidos e as medidas administrativas contra o estabelecimento dependem da apuração dos fatos e dos procedimentos legais.