Welberth Rezende anuncia fechamento de ferro-velho após três suspeitos serem detidos por furto de cabos em MacaéFoto: Reprodução

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Douglas Smmithy
O furto de cabos de cobre de uma praça recém-inaugurada levou a uma operação policial e a uma promessa de medidas rigorosas em Macaé. O prefeito Welberth Rezende anunciou em sua rede social que pretende fechar um ferro-velho no Lagomar, apontado durante as investigações como possível destino do material retirado da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima.

Três pessoas, dois adultos e um adolescente de 17 anos, foram identificadas e conduzidas à 123ª Delegacia de Polícia. O caso ocorreu após o furto registrado na quinta-feira (15), apenas três dias depois da inauguração do espaço público. A retirada dos cabos comprometeu parte da iluminação da praça, entregue recentemente à população.

Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguração - Foto: Reprodução
Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguraçãoFoto: Reprodução
Operação no Lagomar identifica suspeitos
As diligências ocorreram no Lagomar, onde policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) realizaram buscas para identificar os envolvidos e apurar o destino dos cabos. A ação contou com o apoio de outras equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar, incluindo o Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia.

Durante as apurações, os agentes identificaram uma transferência via Pix no valor de R$ 260,80, que pode ter relação com a negociação do material furtado. A movimentação financeira será analisada para esclarecer as circunstâncias da possível comercialização dos cabos.

Os três envolvidos foram levados à 123ª DP, onde ficaram à disposição da autoridade policial. A investigação deverá esclarecer a participação de cada um no caso e verificar a eventual responsabilidade do estabelecimento citado.

Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguração - Foto: Reprodução
Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguraçãoFoto: Reprodução
Prefeito promete cassar alvarás ligados a crimes
Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (17), gravado em frente à delegacia, Welberth Rezende afirmou que os responsáveis pelo furto e o estabelecimento que teria recebido os cabos foram identificados. Ao lado do secretário executivo de Segurança Pública, coronel Tales Borges, e do coordenador de Pronta Ação de Macaé, Leones Almeida, o prefeito anunciou medidas contra o ferro-velho e advertiu outros estabelecimentos.

“Todos aqueles que continuarem com as práticas criminosas na cidade, nós iremos caçar todos os alvarás”, declarou.

Welberth também afirmou que o município continuará a acompanhar ocorrências que atinjam prédios públicos e moradores. Segundo ele, a atuação conjunta dos órgãos municipais e das forças de segurança será mantida para dar respostas à população.

“Quando mexer em prédio público ou qualquer cidadão da nossa cidade, que é o nosso maior patrimônio, a gente vai continuar investigando e daremos sempre uma solução para a nossa população”, afirmou.

O prefeito agradeceu à Guarda Municipal, à Polícia Militar e à Polícia Civil pelo trabalho conjunto e orientou os moradores a denunciar atividades criminosas pelo telefone 153, da Guarda Municipal, inclusive de forma anônima.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, na 123ª DP. A eventual responsabilidade criminal dos envolvidos e as medidas administrativas contra o estabelecimento dependem da apuração dos fatos e dos procedimentos legais.

Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguração - Foto: Reprodução
Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguraçãoFoto: Reprodução

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Welberth Rezende anuncia fechamento de ferro-velho após três suspeitos serem detidos por furto de cabos em Macaé
Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguração
Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguração
Furto de cabos comprometeu parte da iluminação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, três dias após a inauguração