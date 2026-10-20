Evento terá a presença da Fisioterapeuta, Doutora em Ciências da Saúde, Pesquisadora e docente do Instituto Nacional do Câncer (INCA), Anke Bergmann. - Foto: Reprodução

Evento terá a presença da Fisioterapeuta, Doutora em Ciências da Saúde, Pesquisadora e docente do Instituto Nacional do Câncer (INCA), Anke Bergmann.Foto: Reprodução

Publicado 20/10/2026 11:24

Macaé vai colocar os desafios do tratamento do câncer em pauta com a participação de uma das referências da pesquisa oncológica no país. Nesta quinta-feira (22), das 13h às 18h, o Polo Municipal de Oncologia receberá o encontro “Desafios do Cuidado Oncológico”, com a presença da fisioterapeuta, pesquisadora e docente do Instituto Nacional de Câncer (INCA), Anke Bergmann.

Doutora em Ciências da Saúde, a especialista vai contribuir com o debate sobre práticas de cuidado e estratégias para aprimorar a assistência aos pacientes antes, durante e depois do tratamento. A proposta será fortalecer o trabalho integrado entre os profissionais e qualificar o atendimento oferecido no município.

Para o coordenador do Polo de Oncologia, Anderson Rangel, o evento representará um marco para a unidade, por se tratar de uma iniciativa inédita no local.

“Esse evento é inédito em nosso polo. A Dra. Anke é referência na área de fisioterapia antes, durante e depois do tratamento oncológico. Gostaria de parabenizar a toda equipe que não mediu esforços para que esse encontro fosse realizado”, destacou.

Encontro vai discutir acolhimento e integração das equipes

A programação vai abordar temas como acolhimento, funcionalidade e integração da equipe multiprofissional. Outro ponto central será a importância da captação, do registro e da interpretação de dados para compreender as necessidades dos pacientes e aprimorar as estratégias de atendimento.

Uma das organizadoras, a fisioterapeuta oncológica Fabrine Albuquerque, mestre em Saúde Coletiva e Controle do Câncer pelo INCA, ressalta que a iniciativa terá como objetivo ampliar a qualificação dos profissionais que atuam no Polo Municipal de Oncologia.

“Ela é uma grande pesquisadora do INCA, epidemiologista com grande conhecimento ao atendimento a pacientes oncológicos. Nós pretendemos qualificar cada vez mais os profissionais que atendem pacientes oncológicos no Polo de Oncologia para dar celeridade ao processo, melhor qualidade de vida e sobrevida”, explicou.

Análise de dados poderá aprimorar o atendimento

Fabrine também vai destacar a importância de registrar as informações corretamente e interpretar os dados de forma adequada. Esse trabalho poderá ajudar as equipes a compreender como os pacientes de Macaé são assistidos em cada etapa do percurso oncológico.

A análise das informações permitirá avaliar aspectos do atendimento e identificar pontos que merecem atenção. Com a troca de experiências e conhecimentos, o encontro buscará fortalecer a atuação interdisciplinar e contribuir para uma assistência mais qualificada aos pacientes com câncer.