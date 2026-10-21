Suspeito foi conduzido à 123ª DP, responsável pelo registro da ocorrência - Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Militar

Suspeito foi conduzido à 123ª DP, responsável pelo registro da ocorrênciaFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Militar

Publicado 21/10/2026 10:51 | Atualizado 21/10/2026 10:54

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante , na tarde desta terça-feira (20), suspeito de agredir fisicamente a própria esposa, também de 21 anos, no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. A vítima apresentava marcas de lesões em um dos braços e um ferimento nos lábios. O caso foi registrado na 123ª Delegacia de Polícia (Macaé), com base na Lei Maria da Penha.

A ocorrência começou durante um patrulhamento de rotina realizado por uma equipe formada por um policial militar do 32º BPM e um guarda municipal que atua como coordenador do programa CPROEIS. No início da tarde, os agentes foram abordados por um pedestre que denunciou uma possível agressão dentro da residência de um casal.

Segundo o registro policial, o morador informou que o vizinho estaria agredindo a companheira e pediu que os agentes o acompanhassem até o endereço. A equipe seguiu para a Rua Marinea do Amaral Andrade, onde encontrou o casal sentado na calçada, em frente ao imóvel.

Ao perceber a chegada dos agentes, o homem levantou as mãos. Durante a abordagem, a mulher relatou ter sido agredida pelo marido e mostrou os ferimentos. O suspeito negou ter cometido as agressões e afirmou que permaneceu no local para aguardar a patrulha e prestar esclarecimentos.

Diante do relato da vítima e das lesões observadas pelos agentes, o homem foi detido. A equipe informou que precisou utilizar algemas durante o deslocamento, sob a justificativa de preservar a integridade física de todos os envolvidos.

Suspeito relatou dores e passou por atendimento médico

Durante o trajeto, o homem se queixou de dores na região genital e alegou ter recebido um chute da companheira. Diante da reclamação, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Parque Aeroporto, onde recebeu atendimento médico.

Após a liberação da unidade de saúde, o suspeito foi conduzido à 123ª DP, responsável pelo registro da ocorrência. Na delegacia, a autoridade policial formalizou a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal contra a mulher, no contexto da violência doméstica e familiar, conforme a Lei Maria da Penha.

O homem permaneceu preso, à espera de transferência para o sistema penitenciário.

Caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha estabelece mecanismos de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A legislação prevê medidas de proteção às vítimas e responsabilização dos autores, conforme as circunstâncias e a apuração de cada caso.

A ocorrência em Macaé teve início após a denúncia de um morador, que procurou a equipe durante o patrulhamento. A abordagem terminou com a prisão do suspeito, o atendimento médico após a queixa de dores e o encaminhamento dos envolvidos à esfera policial.

O homem foi autuado em flagrante e continuava preso até a conclusão do registro da ocorrência, aguardando transferência para o sistema penitenciário. A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa do acusado. A matéria será atualizada assim que houver novas informações.