Obras no Aeroporto de Macaé preparam o terminal para receber voos comerciais - Foto: Divulgação - Zurich Airport Brasil

Obras no Aeroporto de Macaé preparam o terminal para receber voos comerciaisFoto: Divulgação - Zurich Airport Brasil

Publicado 22/10/2026 10:16 | Atualizado 22/10/2026 10:55

O Aeroporto Joaquim de Azevedo Mancebo, em Macaé , terá novas intervenções para adequar sua infraestrutura à retomada dos voos comerciais regulares. A Zurich Airport Brasil, responsável pela administração do terminal, anunciou a construção de áreas de giro para facilitar as manobras das aeronaves. Segundo informações divulgadas pela concessionária em agosto de 2026, o investimento nessa etapa é de R$ 7 milhões.

O projeto prevê a implantação de estruturas nas extremidades da pista, que permitirão aos aviões realizar as manobras necessárias para acessar a ligação com o pátio de embarque e desembarque de passageiros. A obra faz parte da preparação do aeroporto para receber os jatos Embraer E195-E2, modelo previsto para operar a nova rota comercial da LATAM entre Macaé e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A previsão anunciada para o início dos voos é fevereiro de 2027, com três frequências semanais. A nova ligação deverá ampliar as opções de deslocamento entre o Norte Fluminense e a capital paulista, além de facilitar conexões com outros destinos a partir de Guarulhos.

A etapa de obras ocorre após a inauguração da segunda pista do aeroporto, em junho de 2025. Com 1.410 metros de extensão e investimento divulgado de R$ 220 milhões, a estrutura ampliou a capacidade operacional do terminal e preparou o aeroporto para receber aeronaves de maior porte.

Obras preparam o terminal para os novos voos

As áreas de giro são estruturas que permitem às aeronaves realizar manobras nas extremidades da pista e seguir em direção às áreas de circulação e embarque. Em Macaé, a intervenção busca adequar o aeroporto às necessidades operacionais dos jatos previstos para a rota comercial.

A concessionária informou que as obras integram as medidas necessárias para a retomada dos voos regulares, suspensos em 2023. A operação anunciada pela LATAM deverá restabelecer a ligação aérea direta entre o município do Norte Fluminense e Guarulhos, um dos principais centros de conexões aéreas do país.

A volta dos voos comerciais poderá beneficiar moradores, empresários, trabalhadores e visitantes que precisam viajar entre Macaé e São Paulo. O município tem forte ligação com a indústria de petróleo e gás, e o aeroporto desempenha papel importante na logística das atividades offshore da Bacia de Campos.

A previsão de início das operações, no entanto, não significa que os voos já estejam disponíveis. A data anunciada é fevereiro de 2027, enquanto a concessionária trabalha para concluir as adequações necessárias à infraestrutura aeroportuária.

O investimento de R$ 7 milhões corresponde especificamente à construção das áreas de giro. O valor não deve ser confundido com os recursos destinados à segunda pista, inaugurada em 2025.

Nova pista recebeu investimento de R$ 220 milhões

A segunda pista do Aeroporto de Macaé foi inaugurada em 17 de junho de 2025, após obras executadas pela Zurich Airport Brasil. A estrutura tem 1.410 metros de extensão e foi projetada para ampliar a capacidade do terminal, permitindo a operação de aeronaves de maior porte e fortalecendo o atendimento às atividades offshore.

O projeto da nova pista incluiu serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização e balizamento, além da construção de pistas de ligação e de intervenções na infraestrutura de apoio às aeronaves.

Com a segunda pista e as novas áreas de giro, a concessionária busca preparar o aeroporto para atender às exigências da operação comercial anunciada pela LATAM. A conclusão das intervenções será uma etapa importante para viabilizar o cronograma previsto para fevereiro de 2027.

A expectativa é que a retomada dos voos amplie as alternativas de transporte para quem vive ou trabalha na região e precise acessar São Paulo com mais rapidez. A efetiva implantação da rota, contudo, depende do cumprimento do planejamento anunciado e da conclusão das adequações necessárias ao funcionamento do serviço.