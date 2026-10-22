Polícia Civil apreendeu drogas e uma motocicleta durante a ação no Parque Aeroporto - Foto: Reprodução de Vídeo da Policia Civil

Polícia Civil apreendeu drogas e uma motocicleta durante a ação no Parque AeroportoFoto: Reprodução de Vídeo da Policia Civil

Publicado 22/10/2026 10:52

Dois homens foram presos em flagrante na noite desta quarta-feira (21), durante uma ação da Polícia Civil no Parque Aeroporto, em Macaé. A abordagem ocorreu após agentes da 123ª DP identificarem dois indivíduos em uma motocicleta sem placa enquanto monitoravam a região. Com os suspeitos, os policiais encontraram invólucros de cocaína e maconha.

A operação foi conduzida por equipes da delegacia, sob a coordenação dos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo. Além dos entorpecentes, a motocicleta utilizada pela dupla também foi apreendida. Após a abordagem, os dois homens foram levados à unidade policial, onde, segundo a corporação, foram autuados em flagrante.

O caso chama a atenção para a atuação policial no bairro, mas as circunstâncias da ocorrência devem ser analisadas a partir das informações oficiais e dos procedimentos legais. Até o momento, os dados divulgados pela Polícia Civil não detalham a quantidade de drogas apreendida nem informam se a motocicleta possuía registro de roubo ou furto.

Abordagem ocorreu durante monitoramento

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, os agentes realizavam diligências no Parque Aeroporto quando perceberam a presença de dois homens em uma motocicleta sem placa. A situação levou os policiais a fazerem a abordagem.

Durante a revista, foram encontrados invólucros contendo cocaína e maconha. O material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos policiais, assim como a motocicleta.

A corporação não informou a quantidade exata de cada substância apreendida nem divulgou, no relato inicial, outros detalhes sobre a origem dos entorpecentes ou a possível participação dos suspeitos em outras ocorrências. Essas informações dependem de apuração e de eventuais esclarecimentos no decorrer da investigação.

Após a ação, os dois homens foram conduzidos à 123ª DP, responsável pelo registro da ocorrência. Conforme a Polícia Civil, ambos foram autuados em flagrante. A responsabilização criminal, no entanto, depende da tramitação do caso e da análise das provas pelas autoridades competentes.

Polícia recebe denúncias pelo WhatsApp

A Polícia Civil também reforçou o canal de comunicação disponível para moradores que tenham informações capazes de contribuir com investigações. Denúncias relacionadas a atividades suspeitas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp da 123ª DP, no número (22) 98831-8043.

Segundo a unidade, o sigilo do denunciante é garantido. O canal pode ser utilizado para compartilhar informações que auxiliem o trabalho policial, sem que a pessoa precise se expor publicamente.

A equipe de reportagem tenta contato com a defesa dos envolvidos para obter um posicionamento sobre a ocorrência. A matéria segue em atualização e poderá ser complementada caso novas informações sejam confirmadas.