Ferro-velho no Lagomar foi lacrado durante ação de fiscalização municipal - Foto: Divulgação

Ferro-velho no Lagomar foi lacrado durante ação de fiscalização municipalFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2026 10:29

O furto de cabos de cobre de uma praça pública levou à interdição de um ferro-velho no bairro Lagomar, em Macaé, nesta quarta-feira (21). O estabelecimento foi lacrado por fiscais de Posturas e agentes da Coordenadoria de Pronta Ação após uma vistoria constatar que o local funcionava sem alvará municipal. O endereço entrou no radar das autoridades depois que suspeitos detidos por retirar a fiação da Praça Joventino de Souza, na Ajuda de Baixo, apontaram o comércio como destino do material.

O caso ganhou repercussão porque o espaço público havia sido inaugurado apenas três dias antes do furto. A retirada dos cabos de cobre deixou a praça sem iluminação e motivou uma ação das equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Na ocasião, dois homens e um adolescente de 17 anos foram detidos e encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP). Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, os envolvidos confessaram o crime na delegacia e apresentaram um comprovante de transferência via Pix no valor de R$ 260,80, relacionado à venda do material furtado. Eles também indicaram o ferro-velho no Lagomar como comprador dos cabos.

A partir dos dados registrados na ocorrência policial, equipes da Prefeitura de Macaé realizaram uma fiscalização administrativa no endereço. Durante a vistoria, constataram que o estabelecimento não possuía autorização municipal para exercer atividade comercial. O imóvel foi lacrado, com os acessos interditados.

Denúncia levou fiscalização até o Lagomar

A ação municipal ocorreu após as informações reunidas no caso do furto da Praça Joventino de Souza. A indicação do ferro-velho pelos suspeitos orientou a vistoria, que identificou a falta de licença para o funcionamento do comércio.

O coordenador de Pronta Ação de Macaé, Leones Almeida, afirmou que a fiscalização será intensificada e fez um alerta aos responsáveis por estabelecimentos que trabalham com materiais recicláveis. Segundo ele, comerciantes devem verificar a procedência dos produtos recebidos e evitar a compra de itens de origem suspeita.

“Os marginais que furtaram a fiação da praça venderam o material para esse ferro-velho. Eles foram pegos e apontaram o lugar como receptador. Fica o recado para quem é dono de ferro-velho: não comprem produtos de origem duvidosa. Nossa fiscalização será rigorosa e diária na cidade. Quem trabalha dentro da lei terá seus direitos respeitados, mas quem cometer irregularidades responderá pelas medidas cabíveis”, declarou Leones.

A lacração do imóvel representa uma medida administrativa relacionada à ausência de autorização para o funcionamento do estabelecimento. A indicação do local como comprador dos cabos, por sua vez, consta das informações atribuídas aos suspeitos detidos no caso do furto.

Prefeitura promete rigor contra receptação

A operação segue a orientação anunciada pelo prefeito Welberth Rezende de ampliar o combate a estabelecimentos suspeitos de receber materiais furtados de espaços públicos. Segundo a prefeitura, a fiscalização poderá resultar no fechamento de comércios irregulares e na cassação de alvarás, conforme as medidas cabíveis em cada caso.

A administração municipal também reforça a importância da participação dos moradores na identificação de possíveis irregularidades. Denúncias anônimas sobre ferros-velhos e suspeitas de receptação podem ser feitas pelo telefone 153, da Guarda Municipal.

O furto de fiação em espaços públicos pode comprometer a iluminação e o uso dessas áreas pela população. No caso da Praça Joventino de Souza, a retirada dos cabos ocorreu poucos dias após a inauguração do espaço, enquanto a fiscalização municipal sobre o comércio indicado pelos suspeitos resultou no lacre do estabelecimento no Lagomar.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA Projeto Cidades tenta contato com a defesa do estabelecimento citado na matéria. O texto será atualizado caso haja manifestação.