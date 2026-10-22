Parceria busca agilizar atendimento de pacientes em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Parceria busca agilizar atendimento de pacientes em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 22/10/2026 18:19 | Atualizado 22/10/2026 18:43





A articulação conta com o apoio dos prefeitos Welberth Rezende, de Macaé, e Bernard Tavares, de Carapebus. A proposta é manter os canais de comunicação abertos entre os gestores e as equipes técnicas, facilitar a logística dos pacientes e fortalecer uma cooperação que, segundo os participantes, vem apresentando resultados positivos para a população.



Estiveram presentes a secretária municipal de Saúde de Macaé, Simone Sales; a diretora-geral e administrativa do Hospital Público de Macaé (HPM), Cristiélle Mosqueira; o secretário municipal de Saúde de Carapebus, Marcelo Queiroz; e o diretor médico do Pronto Atendimento Carlito Gonçalves (PACG), Tiago Zambon.



Para Marcelo Queiroz, a parceria tem papel importante na organização dos encaminhamentos e no cuidado com os pacientes de Carapebus. O secretário também agradeceu aos dois prefeitos pelo apoio à integração entre os municípios e destacou a disponibilidade da secretária Simone Sales para atender às solicitações feitas pela equipe de Carapebus.



“Essa parceria vem dando certo, e quem ganha é a população. Quero agradecer ao prefeito Bernard Tavares e ao prefeito Welberth Rezende por apoiarem essa união. Também agradeço à secretária Simone Sales, que sempre nos atende quando precisamos. A logística, a proximidade entre as equipes e o cuidado com os pacientes de Carapebus fazem a diferença. Nosso objetivo é garantir que as pessoas recebam a assistência necessária com agilidade, atenção e segurança”, destacou Marcelo.



Parceria busca agilizar atendimento de pacientes em Macaé Foto: Douglas Smmithy Cooperação, diálogo e compromisso com a vida estão no centro da parceria entre as redes municipais de Saúde de Macaé e Carapebus . Em uma reunião realizada na tarde desta quinta-feira (22), representantes das duas cidades reforçaram a aproximação profissional e o alinhamento dos atendimentos, com atenção especial à agilidade dos encaminhamentos e à assistência aos moradores de Carapebus que precisam de suporte hospitalar em Macaé.A articulação conta com o apoio dos prefeitos Welberth Rezende, de Macaé, e Bernard Tavares, de Carapebus. A proposta é manter os canais de comunicação abertos entre os gestores e as equipes técnicas, facilitar a logística dos pacientes e fortalecer uma cooperação que, segundo os participantes, vem apresentando resultados positivos para a população.Estiveram presentes a secretária municipal de Saúde de Macaé, Simone Sales; a diretora-geral e administrativa do Hospital Público de Macaé (HPM), Cristiélle Mosqueira; o secretário municipal de Saúde de Carapebus, Marcelo Queiroz; e o diretor médico do Pronto Atendimento Carlito Gonçalves (PACG), Tiago Zambon.Para Marcelo Queiroz, a parceria tem papel importante na organização dos encaminhamentos e no cuidado com os pacientes de Carapebus. O secretário também agradeceu aos dois prefeitos pelo apoio à integração entre os municípios e destacou a disponibilidade da secretária Simone Sales para atender às solicitações feitas pela equipe de Carapebus.“Essa parceria vem dando certo, e quem ganha é a população. Quero agradecer ao prefeito Bernard Tavares e ao prefeito Welberth Rezende por apoiarem essa união. Também agradeço à secretária Simone Sales, que sempre nos atende quando precisamos. A logística, a proximidade entre as equipes e o cuidado com os pacientes de Carapebus fazem a diferença. Nosso objetivo é garantir que as pessoas recebam a assistência necessária com agilidade, atenção e segurança”, destacou Marcelo.

Integração busca agilizar encaminhamentos

O encontro teve como foco o fortalecimento do contato entre os profissionais, a troca de informações e a organização dos fluxos de atendimento. A comunicação entre as equipes permite discutir demandas e buscar soluções de forma coordenada, principalmente nos casos em que o paciente precisa de assistência hospitalar especializada.



A secretária Simone Sales reforçou a disponibilidade do Hospital Público de Macaé para receber pacientes de Carapebus sempre que houver necessidade, respeitando a organização dos serviços e os fluxos assistenciais.



“Carapebus pode contar com o HPM sempre que precisar. Estamos à disposição para manter essa parceria, fortalecer o diálogo entre as equipes e contribuir para que a população tenha acesso ao atendimento necessário”, afirmou Simone.



O diretor médico do Pronto Atendimento Carlito Gonçalves, Tiago Zambon, também ressaltou a importância da articulação entre os municípios, especialmente diante de situações de urgência e emergência, nas quais a rapidez dos encaminhamentos pode ser decisiva.



“Essa parceria é fundamental porque aproxima os profissionais e facilita a comunicação entre os serviços. Quando as equipes estão alinhadas, conseguimos agilizar os encaminhamentos e reduzir o tempo de resposta. Em uma urgência, cada minuto importa, e essa integração pode ser decisiva para salvar vidas”, afirmou Tiago.



Estrutura do HPM amplia a capacidade de resposta hospitalar da região Foto: Douglas Smmithy O encontro teve como foco o fortalecimento do contato entre os profissionais, a troca de informações e a organização dos fluxos de atendimento. A comunicação entre as equipes permite discutir demandas e buscar soluções de forma coordenada, principalmente nos casos em que o paciente precisa de assistência hospitalar especializada.A secretária Simone Sales reforçou a disponibilidade do Hospital Público de Macaé para receber pacientes de Carapebus sempre que houver necessidade, respeitando a organização dos serviços e os fluxos assistenciais.“Carapebus pode contar com o HPM sempre que precisar. Estamos à disposição para manter essa parceria, fortalecer o diálogo entre as equipes e contribuir para que a população tenha acesso ao atendimento necessário”, afirmou Simone.O diretor médico do Pronto Atendimento Carlito Gonçalves, Tiago Zambon, também ressaltou a importância da articulação entre os municípios, especialmente diante de situações de urgência e emergência, nas quais a rapidez dos encaminhamentos pode ser decisiva.“Essa parceria é fundamental porque aproxima os profissionais e facilita a comunicação entre os serviços. Quando as equipes estão alinhadas, conseguimos agilizar os encaminhamentos e reduzir o tempo de resposta. Em uma urgência, cada minuto importa, e essa integração pode ser decisiva para salvar vidas”, afirmou Tiago.

Estrutura hospitalar reforça cooperação regional

Referência regional no atendimento de urgência, emergência e trauma, o Hospital Público de Macaé (HPM) completou 22 anos em 2026. Conhecido como Hospital Municipal Dr. Fernando Pereira da Silva, o HPM foi inaugurado em 22 de março de 2004, após 33 meses de construção, com uma área inicial de 8 mil metros quadrados. Atualmente, a unidade também conta com o anexo Irmãs do Horto, dedicado ao atendimento pediátrico.



O hospital dispõe de estrutura para procedimentos cirúrgicos, atendimento materno e assistência em diferentes especialidades médicas, com profissionais de plantão 24 horas. Entre as áreas disponíveis estão neurocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, endoscopia e ortopedia, além de outros.



A estrutura do HPM amplia a capacidade de resposta hospitalar da região e integra o contexto da cooperação entre Macaé e Carapebus. Para os representantes dos dois municípios, manter o diálogo, aproximar os profissionais e organizar os encaminhamentos são medidas importantes para oferecer assistência adequada aos pacientes.



Com o apoio dos prefeitos Welberth Rezende e Bernard Tavares, a parceria busca seguir fortalecida, com foco na integração dos serviços e na agilidade do atendimento à população de Carapebus.





