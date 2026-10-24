Base fixa do Proeis reforça o policiamento no Bar do Coco e arredores - Foto: Reprodução da Internet

Base fixa do Proeis reforça o policiamento no Bar do Coco e arredoresFoto: Reprodução da Internet

Publicado 24/10/2026 10:40 | Atualizado 24/10/2026 10:41

O reforço do policiamento em Macaé ganhou um novo ponto estratégico nesta quinta-feira (22), com a entrega da base fixa do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), no bairro Bar do Coco. Com funcionamento 24 horas por dia, a unidade foi reestruturada para dar suporte aos policiais militares que atuam na região e no trecho urbano da Rodovia Amaral Peixoto.

A nova estrutura conta com uma frota exclusiva de nove viaturas e duas motocicletas, que serão utilizadas nas ações de patrulhamento. O espaço também servirá de apoio para a troca de turnos, o alinhamento das ordens de serviço e a organização das rondas, com o objetivo de ampliar a presença policial no bairro e nas localidades próximas.

Vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública e à Secretaria Executiva de Segurança, a base atende a uma demanda de comerciantes e moradores do Bar do Coco e do São José do Barreto. A proposta é manter equipes em atividade durante o dia e a madrugada, além de oferecer um ponto permanente de referência para o trabalho policial na região.

Base 24 horas dá suporte às equipes nas ruas

A estrutura foi preparada para centralizar atividades operacionais e facilitar a organização do patrulhamento. Com a unidade em funcionamento contínuo, as equipes terão um local de apoio para planejar as ações e direcionar os veículos conforme as necessidades identificadas durante o serviço.

O secretário executivo de Segurança Pública de Macaé, coronel Tales Borges, afirmou que a consolidação do espaço representa um reforço para o policiamento ostensivo. Segundo ele, a estrutura do programa permite ampliar em 60% o efetivo do policiamento ordinário que circula diariamente pelas vias do município, fortalecendo a prevenção de pequenos delitos e a capacidade de resposta das equipes.

O número se refere ao incremento informado pelo secretário em relação ao efetivo do policiamento ordinário. A atuação do Proeis é organizada de forma complementar ao serviço regular da Polícia Militar, com equipes que aderem voluntariamente ao programa durante os dias de folga.

O modelo funciona por meio de um convênio entre as administrações municipais e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesse formato, a prefeitura custeia a gratificação dos policiais militares que optam por participar do programa, o que permite ampliar a presença ostensiva sem retirar agentes do efetivo regular empregado pelo 32º Batalhão de Polícia Militar.

Frota inclui nove viaturas e duas motocicletas

A base do Bar do Coco terá à disposição nove viaturas e duas motocicletas para apoiar as rondas e facilitar o deslocamento dos policiais. A frota exclusiva foi planejada para ampliar a área de cobertura e atender às demandas do bairro e de seu entorno, incluindo o trecho urbano da Rodovia Amaral Peixoto.

Além do suporte logístico aos agentes, a unidade foi concebida como ponto de referência comunitário. A intenção é manter o patrulhamento preventivo e fortalecer o atendimento à população em diferentes horários, inclusive durante a madrugada, quando a presença das equipes também é necessária.

A entrega da estrutura responde a reivindicações de moradores e comerciantes do Bar do Coco e do São José do Barreto. Com a base fixa, a administração municipal busca dar mais organização às atividades operacionais e ampliar o apoio às equipes que atuam na região.

A efetividade do reforço dependerá da atuação cotidiana dos agentes, da distribuição das rondas e da capacidade de atender às ocorrências. A nova unidade passa a integrar a estrutura do Proeis em Macaé, com foco na presença policial e no suporte às ações de segurança pública.