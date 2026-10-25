Prefeito Welberth Rezende apresentou ações de segurança adotadas em Macaé - Foto: Divulgação

Prefeito Welberth Rezende apresentou ações de segurança adotadas em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 25/10/2026 10:19

A redução dos índices de criminalidade e os investimentos em estrutura policial levaram Macaé a apresentar suas estratégias de segurança pública a gestores e especialistas de todo o país. Na semana passada o prefeito Welberth Rezende participou como palestrante da SegSummit 2026, em São Paulo, evento que reuniu autoridades, representantes do poder público, especialistas e empresas de tecnologia para discutir inovação, inteligência e soluções para a segurança pública, eletrônica e patrimonial.

Acompanhado do secretário municipal adjunto de Segurança, Tales Borges, Welberth compartilhou iniciativas adotadas no município e os resultados atribuídos às medidas de prevenção, ao reforço do policiamento e à ampliação dos investimentos no setor. A participação ocorreu no painel “Do Gabinete à Rua: Como Transformar Decisões Políticas em Projetos de Segurança Reais”.

O debate também contou com Alexandre Aragon, secretário de Segurança de Porto Alegre; Márcio Lobato, secretário de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte; Gilson Chagas, secretário de Ordem Pública de Niterói; e Maryane Mattos, vice-prefeita de Florianópolis.

“Trocamos experiências e buscamos novas soluções para seguir avançando. Macaé é referência, resultado de muito trabalho, planejamento e investimento”, afirmou o prefeito.

Reforço policial e novas estruturas

Entre as medidas apresentadas estão o apoio à Polícia Militar, com a disponibilização de novas viaturas, e o aumento do efetivo policial por meio de uma parceria com o Governo do Estado. O município também investiu em infraestrutura e no fortalecimento das ações das forças de segurança.

Outro destaque foi a construção de quatro novas delegacias especializadas, também em parceria com o governo estadual. A expectativa é que as unidades atendam não apenas Macaé, mas também municípios da região, ampliando a estrutura disponível para os serviços policiais.

Welberth ainda citou melhorias nas instalações da delegacia, que contribuíram para ampliar a capacidade de atuação dos agentes nas ruas. Entre as iniciativas mencionadas está o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que permite ao município contratar policiais militares durante os períodos de folga para reforçar o policiamento.

Também integram as ações destacadas o Segurança Presente e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), que compõem a estratégia de atuação das forças de segurança.

Proteção às mulheres e novas tecnologias

A política de segurança municipal também inclui medidas voltadas à proteção de mulheres em situação de violência. Um dos exemplos é o Auxílio Mulheres Livres, iniciativa que busca oferecer suporte financeiro às vítimas para favorecer a autonomia e criar condições para que consigam se manter afastadas dos agressores.

Outra proposta em discussão é a implantação de um sistema de monitoramento eletrônico associado às medidas protetivas de urgência. A tecnologia prevê dispositivos para a vítima e o agressor, capazes de identificar aproximações indevidas e emitir alertas quando houver risco de descumprimento da medida judicial. A iniciativa ainda está em fase de discussão.

Além de apresentar as ações já adotadas, a participação na SegSummit 2026 abriu espaço para conhecer ferramentas tecnológicas, estratégias de prevenção e modelos de gestão utilizados em outras cidades. A proposta é avaliar quais dessas soluções podem ser adaptadas à realidade local.

“O evento permitiu conhecer novas tecnologias, estratégias de prevenção e modelos de gestão, além de compartilhar experiências com gestores de diferentes cidades brasileiras. Macaé vem avançando na modernização da segurança pública, e estar presente nesses espaços é fundamental para acompanhar as inovações do setor, avaliar novas soluções e aprimorar continuamente as ações que desenvolvemos no município”, destacou Tales Borges.

Segundo o secretário adjunto, a próxima etapa será transformar o conhecimento adquirido em melhorias para a população. A intenção é identificar experiências bem-sucedidas em outros municípios e avaliar sua aplicação em Macaé, com atenção à prevenção, ao uso da tecnologia e à integração entre a Guarda Municipal e as demais forças de segurança.

“A troca de experiências permite identificar iniciativas que deram resultados em outras cidades e avaliar como podemos adaptá-las à nossa realidade. Temos trabalhado para fortalecer a atuação preventiva, ampliar o uso da tecnologia e aprimorar a integração entre a Guarda Municipal e as demais forças de segurança”, concluiu.