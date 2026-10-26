Macaé contabilizou mais de 139 mil votos válidos para presidente - Foto: Ilustração - TSE

Macaé contabilizou mais de 139 mil votos válidos para presidenteFoto: Ilustração - TSE

Publicado 26/10/2026 09:42

Os votos válidos para presidente da República somaram 139.191 em Macaé no segundo turno das eleições de 2026. Desse total, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 72.329 votos, o equivalente a 51,96%, enquanto Lula (PT) contabilizou 66.862 votos, ou 48,04%. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A diferença entre os dois candidatos foi de 5.467 votos no município. O resultado considera os votos válidos destinados aos concorrentes à Presidência e retrata a escolha dos eleitores macaenses que participaram da votação neste domingo (25).

Além dos votos válidos, a apuração registrou 1.636 votos em branco, correspondentes a 1,14%, e 2.777 votos nulos, que representaram 1,93%, conforme os dados divulgados.

Abstenção chegou a 22,91% do eleitorado

Macaé tinha 186.272 eleitores aptos a votar no segundo turno. Desse total, 42.668 não compareceram às urnas, o equivalente a 22,91% do eleitorado.

A abstenção indica a parcela de eleitores habilitados que não participou da votação. O índice integra os dados acompanhados pela Justiça Eleitoral, ao lado dos votos válidos, brancos e nulos, e ajuda a dimensionar a participação nas eleições.

Os números municipais representam apenas o resultado da disputa presidencial em Macaé e não devem ser confundidos com a apuração nacional. O desempenho dos candidatos no município faz parte do resultado geral, que reúne os votos registrados em todo o país.

Apuração permite consultar resultado por município

Os dados divulgados pelo TSE permitem verificar como os eleitores de Macaé distribuíram seus votos entre os dois candidatos à Presidência. Flávio Bolsonaro recebeu pouco mais da metade dos votos válidos, enquanto Lula concentrou 48,04% desse total.

Para consultar os resultados completos da apuração nacional e comparar a votação entre municípios, os eleitores podem acessar os canais oficiais da Justiça Eleitoral. Também é possível conferir os números do primeiro turno em Macaé, incluindo os resultados das disputas para presidente, governador, senador e deputados.

A consulta por município permite acompanhar os dados locais sem confundi-los com o resultado geral da eleição. Em Macaé, os números do segundo turno mostram a distribuição dos votos válidos, além dos registros de votos brancos, nulos e da abstenção.