Ouvidoria-Geral de Macaé amplia participação em debates internacionais sobre direitos humanos - Foto: Reprodução

Ouvidoria-Geral de Macaé amplia participação em debates internacionais sobre direitos humanosFoto: Reprodução

Publicado 26/10/2026 10:08

A defesa dos direitos humanos, a transparência pública e a participação popular ganharam um novo espaço de articulação internacional para Macaé. A Ouvidoria-Geral do Município passou a integrar o Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO), organização que atua na promoção dos direitos humanos, no fortalecimento das instituições democráticas e no desenvolvimento de estudos sobre ouvidorias na América Latina e no Caribe.

Com a entrada na entidade, o município passa a contar com dois representantes no instituto, ampliando sua participação nos debates e nas iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento das ouvidorias públicas. A presença também abre espaço para o intercâmbio de experiências com instituições de outros países e para o compartilhamento de práticas relacionadas à escuta da população, à mediação de conflitos e à fiscalização da atuação dos órgãos públicos.

A integração ao ILO é considerada pela Ouvidoria-Geral uma oportunidade de aprimorar os serviços oferecidos aos cidadãos. A proposta é fortalecer mecanismos que permitam receber manifestações, identificar problemas e contribuir para melhorias no atendimento público. A atuação das ouvidorias tem papel importante nesse processo, ao aproximar a administração das demandas da sociedade e criar canais para reclamações, sugestões, solicitações e denúncias.

A participação internacional também amplia o contato com discussões sobre autonomia institucional, acesso a direitos e modernização dos serviços. A iniciativa está relacionada ao trabalho da Controladoria-Geral para desenvolver uma gestão mais transparente e atenta às necessidades da população.

Instituto reúne experiências de países latino-americanos

Criado a partir de articulações iniciadas em 1983, na Venezuela, e oficializado em 1984, o Instituto Latinoamericano del Ombudsman promove a difusão da figura do Ombudsman, termo de origem sueca associado à atuação de instituições que recebem manifestações da sociedade, ajudam a mediar conflitos e buscam corrigir falhas nos serviços públicos.

A organização realiza seminários e ações de cooperação técnica voltados à autonomia das instituições, à defesa dos direitos humanos e ao fortalecimento do Estado de Direito. A proposta é incentivar o diálogo entre representantes de diferentes países e ampliar o debate sobre os instrumentos disponíveis para proteger os cidadãos diante de falhas institucionais.

Nesse cenário, a participação de Macaé permite acompanhar discussões internacionais e compartilhar experiências desenvolvidas no município. A integração também coloca a Ouvidoria-Geral em contato com iniciativas que buscam aprimorar os canais de atendimento e ampliar a participação social nas decisões e na avaliação dos serviços públicos.

Carta de Maceió estabelece diretrizes para ouvidorias

Outro marco para o setor foi a participação da comissão de Macaé na aprovação da Carta de Maceió, durante o 18º Seminário Nacional “Ouvidores & Ouvidorias” e o 8º Seminário Internacional “Ouvidores, Defensorías del Pueblo & Ombudsman”.

O documento reúne diretrizes para o fortalecimento das ouvidorias no Brasil e defende a criação de um marco legal nacional, a autonomia funcional dos ouvidores e a oferta de condições adequadas para o atendimento à população. As propostas buscam consolidar o papel dessas estruturas como canais de participação cidadã e instrumentos de acompanhamento da qualidade dos serviços públicos.

A Carta também aborda desafios atuais, como acessibilidade, transformação digital, segurança de dados e ampliação do acesso aos direitos sociais. Esses temas envolvem tanto a modernização dos canais de comunicação quanto a necessidade de garantir que diferentes grupos da população consigam apresentar suas demandas e receber atendimento adequado.

Para a representação municipal, a participação nesses debates contribui para fortalecer a ouvidoria como ferramenta de controle social e aproximação entre o poder público e os cidadãos. A expectativa é que as experiências e discussões acompanhadas nesses espaços possam colaborar para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos à população.

As próximas atividades do Instituto Latinoamericano del Ombudsman estão previstas para novembro, em Buenos Aires, na Argentina.