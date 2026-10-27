Casal foi preso em flagrante suspeito de comercializar drogas - Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Casal foi preso em flagrante suspeito de comercializar drogasFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Publicado 27/10/2026 10:28





Segundo a Polícia Civil, a equipe fazia diligências na Rua Doutor Benedito Carlos Ferreira quando percebeu pessoas se aproximando da residência e recebendo entorpecentes pela janela. A dinâmica observada levou os agentes a abordar os envolvidos e avançar na apuração da atividade investigada.



Durante a abordagem, os dois suspeitos, identificados pelas iniciais B. L. L. P. e A. de S. M., teriam admitido a comercialização de drogas e indicado aos policiais onde o material estava guardado. A equipe realizou buscas no imóvel e encontrou pinos de cocaína, dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares e uma anotação com valores relacionados à atividade investigada.



O material foi apreendido e levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. De acordo com a corporação, as embalagens dos entorpecentes tinham inscrições associadas ao Comando Vermelho, facção criminosa que atua no tráfico de drogas em diferentes regiões do estado.



Após a ocorrência, o casal foi autuado em flagrante e conduzido à 123ª DP, responsável pela investigação na área. Os dois permanecem à disposição da Justiça.

Um casal foi preso em flagrante suspeito de comercializar drogas em uma residência no Parque Aeroporto, em Macaé, na tarde de segunda-feira (26). A ação foi realizada por policiais civis da 123ª DP, sob a coordenação dos delegados Pedro Emílio e Felippe Gomes, após os agentes identificarem uma movimentação considerada suspeita no imóvel.Segundo a Polícia Civil, a equipe fazia diligências na Rua Doutor Benedito Carlos Ferreira quando percebeu pessoas se aproximando da residência e recebendo entorpecentes pela janela. A dinâmica observada levou os agentes a abordar os envolvidos e avançar na apuração da atividade investigada.Durante a abordagem, os dois suspeitos, identificados pelas iniciais B. L. L. P. e A. de S. M., teriam admitido a comercialização de drogas e indicado aos policiais onde o material estava guardado. A equipe realizou buscas no imóvel e encontrou pinos de cocaína, dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares e uma anotação com valores relacionados à atividade investigada.O material foi apreendido e levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. De acordo com a corporação, as embalagens dos entorpecentes tinham inscrições associadas ao Comando Vermelho, facção criminosa que atua no tráfico de drogas em diferentes regiões do estado.Após a ocorrência, o casal foi autuado em flagrante e conduzido à 123ª DP, responsável pela investigação na área. Os dois permanecem à disposição da Justiça.

Polícia Civil apreendeu drogas e dinheiro durante ação no Parque Aeroporto Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Movimentação em imóvel chamou atenção dos policiais

A ação teve início durante diligências na região do Parque Aeroporto. Conforme o relato divulgado pela Polícia Civil, os agentes observaram pessoas que chegavam ao endereço e recebiam drogas por uma janela, comportamento que levantou suspeitas sobre a possível venda de entorpecentes no local.



A abordagem permitiu ouvir os envolvidos e localizar o material apreendido. Além da cocaína, os policiais recolheram dinheiro, dois celulares e uma anotação com valores, itens que poderão contribuir para a análise da atividade investigada.



As inscrições nas embalagens também foram registradas pela equipe policial. A referência ao Comando Vermelho, no entanto, não substitui a apuração sobre as circunstâncias do caso nem representa, por si só, uma conclusão sobre o vínculo dos suspeitos com a organização criminosa.



A ocorrência foi encaminhada à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A prisão em flagrante será submetida aos procedimentos judiciais previstos, e os suspeitos têm direito à presunção de inocência até eventual condenação definitiva.



Polícia Civil recebe denúncias pelo WhatsApp

A 123ª Delegacia de Polícia de Macaé disponibiliza um canal para receber informações da população sobre possíveis atividades criminosas. Denúncias podem ser encaminhadas pelo WhatsApp, no número (22) 98831-8043.



Segundo a Polícia Civil, o sigilo do denunciante é garantido. A colaboração da população pode ajudar as autoridades a identificar situações suspeitas e reunir informações para orientar novas diligências.



A corporação reforça a importância de que eventuais denúncias sejam feitas pelos canais oficiais, sem que os moradores se exponham a situações de risco. Informações repassadas às autoridades podem contribuir para o trabalho de investigação e para a apuração de ocorrências na região.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa dos citados. A matéria será atualizada assim que houver novas informações.

