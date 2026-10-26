Programação será realizada no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho - Foto: Reprodução da Internet

Programação será realizada no Centro de Convenções Jornalista Roberto MarinhoFoto: Reprodução da Internet

Publicado 26/10/2026 10:14

Ciência, tecnologia e diversão estarão reunidas na primeira edição do Macaé TEC, evento que promete aproximar o público de experiências tecnológicas e atividades interativas. A programação será realizada de 26 a 28 de novembro, de quinta-feira a sábado, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, no bairro São José do Barreto, em Macaé. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação em alusão à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Com entrada gratuita, o evento também oferecerá estacionamento sem cobrança durante todos os dias. Não será necessário fazer inscrição antecipada: os interessados poderão comparecer diretamente ao local para conferir as atrações. A proposta é facilitar o acesso de moradores e visitantes a atividades que aproximam o conhecimento científico do cotidiano, com opções voltadas para crianças, jovens e adultos.

A programação reunirá atrações tecnológicas, jogos e experiências imersivas. A ideia é apresentar a ciência de maneira acessível e dinâmica, incentivando a curiosidade e permitindo que o público conheça, na prática, diferentes possibilidades proporcionadas pela inovação. Ao combinar aprendizado e entretenimento, o Macaé TEC busca ampliar o contato da população com temas científicos e tecnológicos.

A primeira edição também marca uma nova iniciativa municipal voltada à divulgação do conhecimento e ao incentivo à inovação. A proposta é fortalecer as ações públicas do setor e criar oportunidades para que pessoas de diferentes idades tenham contato com experiências capazes de despertar o interesse pela ciência.

Evento terá atrações para diferentes públicos

O Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho será o ponto de encontro para as atividades do Macaé TEC. A escolha do espaço permitirá concentrar a programação em um local com acesso gratuito, reunindo atrações voltadas a diferentes faixas etárias.

A organização prevê experiências interativas para estimular a participação do público e tornar o contato com a tecnologia mais próximo da realidade. Em vez de restringir o tema ao ambiente escolar ou profissional, a proposta é mostrar como a evolução científica pode se relacionar com situações do dia a dia e contribuir para o desenvolvimento social.

A iniciativa também está ligada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que busca ampliar a divulgação científica e incentivar o interesse da sociedade pelo conhecimento. Em Macaé, o evento terá formato próprio, com atividades que combinam tecnologia, jogos e experiências imersivas.

Embora a programação esteja concentrada entre quinta-feira e sábado, o fim de semana contará com atrações complementares para quem deseja prolongar a experiência.

Experience X e XGames ampliam programação no fim de semana

No sábado, 28 de novembro, o Macaé TEC terá a programação incrementada pelas atrações do Experience X e do XGames 2026. As atividades seguirão até domingo, dia 29, com competições esportivas de cross e diferentes experiências interativas.

A combinação entre ciência, tecnologia e esporte amplia as opções previstas para o período e oferece ao público mais alternativas de participação. Enquanto o Macaé TEC terá foco em atrações tecnológicas e experiências imersivas, o Experience X e o XGames acrescentarão competições e atividades interativas ao fim de semana.

A realização conjunta das atrações cria uma programação que poderá ser aproveitada por famílias, jovens e demais interessados em atividades de lazer e inovação. O acesso ao Macaé TEC será gratuito, assim como o estacionamento, e não haverá exigência de inscrição prévia.

Com a estreia do evento, a Secretaria Municipal Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação pretende aproximar a população de iniciativas ligadas ao conhecimento e estimular o interesse por novas tecnologias. A programação de novembro reunirá atividades educativas e recreativas em um mesmo espaço, com a proposta de tornar a ciência mais presente na rotina dos moradores.