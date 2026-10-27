X Force Top Fight reunirá atletas em disputas de jiu-jítsu em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

X Force Top Fight reunirá atletas em disputas de jiu-jítsu em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/10/2026 10:51

Atletas de jiu-jítsu terão um novo desafio em Macaé no dia 15 de novembro. O Ginásio Poliesportivo receberá o X Force Top Fight, campeonato que reunirá competidores da região em busca de títulos e premiações em dinheiro. As inscrições estão abertas, com vagas limitadas e valores definidos por lotes, conforme o prazo de adesão.

A competição prevê recompensas tanto para equipes quanto para atletas que disputarem as categorias Absoluto. Na classificação geral por equipes, o primeiro lugar receberá R$ 700, enquanto o segundo colocado ficará com R$ 300. Já nas disputas individuais do Absoluto, os campeões das faixas marrom e preta ganharão R$ 1 mil cada. Para os vencedores das faixas azul e roxa, a premiação será de R$ 500.

Com diferentes categorias e premiações, o torneio oferece aos participantes a oportunidade de testar suas habilidades no tatame e buscar reconhecimento em uma competição esportiva. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam de acordo com o lote disponível.

O evento integra a programação de artes marciais prevista para novembro no município e terá como ponto de encontro o Ginásio Poliesportivo. A organização orienta os atletas a consultar o regulamento antes de confirmar a participação, para conhecer as regras e as demais informações sobre o campeonato.

Inscrições têm valores diferentes por lote

O valor para participar do X Force Top Fight foi dividido em três etapas. O primeiro lote custava R$ 130 e teve prazo até 8 de outubro. O segundo, no valor de R$ 150, segue até 30 de outubro. Já o terceiro lote custará R$ 170, com inscrições disponíveis até 11 de novembro.

Como os preços aumentam de acordo com o período, os atletas devem conferir qual etapa está vigente no momento da inscrição. A organização também informa que as vagas são limitadas, o que exige atenção dos interessados que pretendem disputar o campeonato.

As inscrições podem ser feitas pelo link disponível na biografia do perfil oficial do evento no Instagram, @xforce.esportes. Outra opção para obter informações é o telefone (22) 99896-9889.

A recomendação é que os competidores consultem os canais oficiais para verificar as condições de participação, as regras aplicáveis às categorias e os procedimentos necessários para concluir a inscrição. O regulamento reúne informações importantes para quem pretende competir e se preparar para as disputas.

Torneio prevê premiação e certificado para Bolsa Atleta

Além dos valores em dinheiro, a organização informa que será emitido certificado para o Bolsa Atleta junto à Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Desportivo (CBJJD). O documento pode ser relevante para atletas que precisam comprovar participação em competições, mas os interessados devem consultar as regras do programa para verificar os critérios de aceitação.

Na disputa por equipes, a premiação será destinada aos dois primeiros colocados da classificação geral, com R$ 700 para o campeão e R$ 300 para o vice. Nas categorias Absoluto, os valores serão diferentes conforme a faixa: R$ 1 mil para os vencedores das faixas marrom e preta e R$ 500 para os campeões das faixas azul e roxa.

O campeonato será realizado em 15 de novembro, no Ginásio Poliesportivo de Macaé. A programação é voltada a atletas interessados em competir no jiu-jítsu, e as informações sobre participação devem ser confirmadas diretamente com a organização.

Para acompanhar os comunicados e acessar o formulário de inscrição, os interessados podem consultar o perfil oficial no Instagram, pelo endereço https://www.instagram.com/xforce.esportes/, ou entrar em contato pelo telefone informado.