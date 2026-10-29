A Vila do Papai Noel será montada na Praia Campista, com inauguração prevista para os dias 25 ou 26 de novembro - Foto: ilustração

A Vila do Papai Noel será montada na Praia Campista, com inauguração prevista para os dias 25 ou 26 de novembroFoto: ilustração

Publicado 29/10/2026 14:03

A programação do Natal Magia 2026 começa a ganhar forma em Macaé, com atrações que prometem movimentar a cidade durante as festas de fim de ano. Entre as novidades previstas estão o retorno da pista de patinação no gelo, um espetáculo de drones na abertura da Vila do Papai Noel e as tradicionais Águas Dançantes, que devem permanecer em cartaz até janeiro de 2027.

A Vila do Papai Noel será montada na Praia Campista, com inauguração prevista para os dias 25 ou 26 de novembro. A data definitiva ainda não foi confirmada. O espaço contará com palco para apresentações culturais e terá novamente a pista de patinação no gelo, uma das atrações esperadas pelo público. A abertura também deverá contar com uma apresentação de drones.

Outro destaque será o espetáculo das Águas Dançantes, no bairro do Pecado. A programação está prevista para começar em 27 de novembro e seguir até 3 de janeiro de 2027, com 27 apresentações. Durante a semana, as sessões ocorrerão às 21h. Aos sábados e domingos, o horário previsto será às 20h.

A programação também contará com três sessões inclusivas, com som adaptativo. A iniciativa busca oferecer uma experiência mais acessível ao público durante as apresentações.

Além da estrutura para receber moradores e visitantes, o planejamento inclui mudanças na circulação de veículos no bairro do Pecado. Uma barreira digital será utilizada para controlar o acesso à região nos horários dos espetáculos. Para circular pela área sob controle, os veículos deverão estar cadastrados, conforme as regras previstas para a operação.

Cadastro será feito em novembro no antigo Terminal Lagoa

Os moradores poderão cadastrar seus veículos entre os dias 4 e 18 de novembro, das 14h às 20h, no antigo Terminal Lagoa, localizado na entrada do bairro do Pecado. O atendimento será realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Para concluir o procedimento, será necessário apresentar o comprovante de residência original e o documento do veículo. A medida faz parte da preparação para organizar a circulação durante as apresentações das Águas Dançantes, período em que a região deverá receber o público atraído pelo espetáculo.

Algumas categorias terão regras específicas. Motocicletas utilizadas por moradores e veículos de entrega não precisarão de credenciamento para acessar o bairro durante as apresentações.

Também está prevista a criação de uma opção de cadastro pela internet para idosos e pessoas com deficiência (PcDs) que precisem entrar de carro na região durante os espetáculos. Até o momento, porém, a data de início desse serviço ainda não foi divulgada.

A implantação do controle digital exigirá atenção dos motoristas que pretendem circular pelo bairro nos horários das sessões. Por isso, moradores que utilizam automóveis na região devem observar o período de cadastro e a documentação exigida para evitar dificuldades de acesso durante a programação.

Ônibus terão reforço para atender o público

O esquema de mobilidade do Natal Magia também prevê mudanças no transporte coletivo. As principais linhas de ônibus que atendem a região dos Cavaleiros terão reforço nos horários das festividades, com o objetivo de facilitar o deslocamento de moradores e visitantes.

Outra medida planejada é a operação de uma linha expressa entre a Linha Verde e o bairro do Pecado, com retorno ao ponto de partida. O serviço seguirá o modelo adotado em edições anteriores e deverá funcionar como alternativa para quem pretende acompanhar as Águas Dançantes sem depender do carro.

A organização do transporte integra o planejamento das atividades de fim de ano, que também inclui a movimentação turística durante o Réveillon e o Carnaval. Para atender aos ônibus de turismo, o estacionamento deverá continuar na área definida na Linha Verde, conforme o esquema utilizado nos anos anteriores.

Com atrações distribuídas entre a Praia Campista e o Pecado, o Natal Magia 2026 reunirá programação cultural, espetáculos visuais e medidas específicas para o deslocamento do público. A data exata de abertura da Vila do Papai Noel e o início do cadastro on-line para idosos e pessoas com deficiência ainda dependem de confirmação.