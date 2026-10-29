Projeto foi aprovado por unânimidade, gerando grande comoção entre os profissionais das ESFs que acompanhavam a votação - Foto: Divulgação

Projeto foi aprovado por unânimidade, gerando grande comoção entre os profissionais das ESFs que acompanhavam a votaçãoFoto: Divulgação

Publicado 29/10/2026 13:53

A votação terminou com aplausos, emoção e comemoração de profissionais da saúde que acompanharam a sessão na Câmara Municipal de Macaé , nesta quarta-feira (28). Por unanimidade, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE) 07/2026, que atualiza a tabela de vencimento inicial dos cargos vinculados à Estratégia de Saúde da Família (ESF). A medida representa um avanço para uma categoria que, segundo as informações apresentadas durante a sessão, reivindicava a valorização havia 12 anos.

A proposta busca alinhar a remuneração dos servidores da ESF aos parâmetros aplicados a cargos equivalentes na estrutura municipal. O objetivo é promover isonomia, corrigir possíveis distorções salariais e reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam na atenção básica, porta de entrada dos serviços de saúde e parte essencial do atendimento à população.

A aprovação mobilizou os trabalhadores presentes e emocionou parlamentares que acompanharam a discussão. Médica e profissional da saúde por muitos anos, a vereadora Mayara Rezende (Republicanos) comemorou o resultado e destacou o significado da conquista para a categoria.

“Hoje é um dia de vitória e de muita alegria. Fico muito feliz que essa valorização aconteça justamente no dia do servidor. Um marco tão importante. Deixo aqui a minha gratidão ao prefeito Welberth Rezende, que tem valorizado muito nossos servidores. Essa conquista é de vocês, de um grupo que se uniu e não desistiu”, afirmou.

Aprovação reconhece reivindicação de 12 anos

Durante a sessão, outros vereadores também se manifestaram em apoio aos trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família. Ricardo Salgado (MDB) ressaltou a importância da atenção básica para o funcionamento dos serviços públicos de saúde e parabenizou os profissionais pela conquista.

“Quem faz saúde de verdade é a atenção básica. Parabéns. Nós enquanto vereadores só estamos fazendo o que é de direito de vocês”, declarou.

Leandra Lopes (PT) também destacou a dedicação dos servidores que atendem diariamente a população. “Parabéns a vocês que se dedicam a fazer da saúde o melhor lugar de atender a cada cidadão dessa cidade”, disse.

Os vereadores Rond Macaé (PSDB) e Liomar Queiroz (AGIR) se juntaram às manifestações de reconhecimento à categoria. Luciano Diniz (Cidadania) classificou a aprovação como mais uma correção de injustiça durante a atual gestão municipal.

“É mais uma injustiça sendo corrigida nesses seis anos do governo Welberth”, afirmou.

Já Tico Jardim (Cidadania), que assumiu a liderança do governo Welberth na Câmara, aproveitou a ocasião para destacar a atuação do presidente da Casa, Alan Mansur (PSB). Segundo ele, o presidente colocou a proposta em regime de urgência, o que permitiu que o projeto fosse levado à votação pelos vereadores.

A aprovação unânime marcou o principal momento da sessão, especialmente para os profissionais que acompanhavam a tramitação da proposta. A atualização da tabela de vencimento inicial busca reduzir diferenças remuneratórias e reconhecer a atuação dos trabalhadores que mantêm contato direto com os moradores nas unidades de saúde.

Câmara aprova projetos para idosos e Lagoa de Imboassica

Além da proposta relacionada aos profissionais da saúde, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei do Legislativo (PLL) 188/2026, de autoria de Liomar Queiroz. O texto estabelece diretrizes para incentivar o apadrinhamento afetivo de pessoas idosas que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no município.

A iniciativa busca estimular vínculos de convivência e afeto com idosos que, mesmo sem estarem necessariamente abandonados, podem passar longos períodos sem receber visitas de familiares ou amigos. A proposta prevê o incentivo a iniciativas que aproximem voluntários dos residentes, com visitas e atividades de convivência.

Ao explicar a finalidade do projeto, Liomar destacou que a iniciativa pode oferecer companhia e ampliar as oportunidades de interação social para os idosos.

“Às vezes tem algum idoso que está lá não abandonado, mas afastado da família, que não recebe nenhuma visita de algum familiar ou amigo e esse apadrinhamento vem estreitar esses laços, trazer uma companhia, trazer visita. Ele pode visitar esse idoso, levar pra passear final de semana, alguns finais de semana, alguns feriados e estreitar esses laços, trazer algum conforto, afeto, solidariedade com este idoso”, afirmou a vereadora.

Outro texto aprovado foi o PLL 50/2026, de autoria de Mayara Rezende, Luciano Diniz e Ricardo Salgado. O projeto institui o Programa de Valorização e Preservação da Lagoa de Imboassica, em Macaé.

A sessão também contou com o pedido de uma moção de aplausos apresentado pelo vereador Vicente da Fox (Solidariedade) para a assistente social Cleuza Maria e a policial civil Luzia Aparecida. O parlamentar justificou a homenagem pela participação das duas no encontro “Todos Contra o Feminicídio”.

“Elas estiveram com a gente quando promovemos o encontro ‘Todos Contra o Feminicídio’. Gostaria de dar os parabéns e dizer que para mim é motivo de muito orgulho ter vocês como representante do nosso município”, declarou.