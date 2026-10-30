Com voz embargada, Renata fala sobre episódio que gerou polêmica - Foto: Reprodução da Internet

Com voz embargada, Renata fala sobre episódio que gerou polêmicaFoto: Reprodução da Internet

Publicado 30/10/2026 20:40 | Atualizado 30/10/2026 20:40

O DIA, reconheceu que errou, pediu desculpas e afirmou que vem recebendo ameaças de morte. Perto de completar uma semana, o caso envolvendo a procuradora municipal Renata Pinto Rodrigues Pimentel Ribeiro ainda repercute nas redes sociais e ganha novos desdobramentos a cada dia. Em meio à exposição pública por ataques a eleitores de Lula e às consequências administrativas, Renata decidiu falar . Em entrevista aoreconheceu que errou, pediu desculpas e afirmou que vem recebendo ameaças de morte.

Renata foi afastada do cargo após publicações nas redes sociais logo após o resultado do segundo turno das eleições com ataques a nordestinos, mineiros, pessoas em situação de vulnerabilidade social, eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) e integrantes da comunidade LGBTQIA+. Disse ainda que não imaginava que "um momento de forte emoção" ganhasse tamanha proporção.





Ao relembrar como tudo começou, Renata contou que as declarações foram publicadas em um perfil privado do Facebook e que o conteúdo chegou a outras pessoas depois que conhecidos fizeram capturas de tela e compartilharam as mensagens. Segundo a procuradora, a divulgação por pessoas próximas, em quem confiava, foi recebida como uma quebra de confiança. Ela também afirmou que escreveu as palavras direcionadas a nordestinos e mineiros em um momento de forte emoção e, ao falar sobre o assunto, lembrou que seu pai e seu avô eram mineiros.



“Eu estava de cabeça quente, realmente. É uma loucura, tô sendo ameaçada de morte”, declarou.



A conversa também revelou o lado humano de uma história que ganhou grandes proporções e passou a marcar a vida da procuradora. Antes mesmo de conversar com O DIA, Renata já havia divulgado um pedido de desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas.



Renata publica pedido de desculpas e assume responsabilidade por declarações Foto: Reprodução da Rede Social Ao ser questionada sobre o afastamento, Renata confirmou que recebeu a comunicação oficial da Prefeitura e assinou o documento que formaliza a decisão. A medida, publicada no Diário Oficial de quinta-feira (29), prevê seu afastamento preventivo das funções por 30 dias. A procuradora também falou sobre o impacto da decisão e os desdobramentos do episódio, apresentando sua versão sobre as circunstâncias que levaram às publicações e à repercussão do caso.Ao relembrar como tudo começou, Renata contou que as declarações foram publicadas em um perfil privado do Facebook e que o conteúdo chegou a outras pessoas depois que conhecidos fizeram capturas de tela e compartilharam as mensagens. Segundo a procuradora, a divulgação por pessoas próximas, em quem confiava, foi recebida como uma quebra de confiança. Ela também afirmou que escreveu as palavras direcionadas a nordestinos e mineiros em um momento de forte emoção e, ao falar sobre o assunto, lembrou que seu pai e seu avô eram mineiros.“Eu estava de cabeça quente, realmente. É uma loucura, tô sendo ameaçada de morte”, declarou.A conversa também revelou o lado humano de uma história que ganhou grandes proporções e passou a marcar a vida da procuradora. Antes mesmo de conversar com O DIA, Renata já havia divulgado um pedido de desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas.

O arrependimento e o pedido de desculpas

Em uma nota publicada e divulgada em suas redes sociais, Renata tornou público o pedido de desculpas e reconheceu a dimensão de suas palavras. “Reconheço meu erro e assumo integralmente a responsabilidade pelo que disse”, escreveu. A manifestação foi dirigida ao povo nordestino, aos mineiros, aos artistas, aos trabalhadores, às pessoas em situação de vulnerabilidade social e a todos que se sentiram ofendidos pelas declarações. Ao se retratar publicamente, a procuradora afirmou que não pretendia justificar o ocorrido, mas reconhecer o erro e demonstrar arrependimento.





Em outro trecho, destacou que diferenças políticas não podem justificar desrespeito ou humilhação. “Nenhuma divergência política justifica o desrespeito, a discriminação ou a humilhação de quem quer que seja. Cada pessoa merece ser tratada com dignidade, independentemente de sua origem, condição social, profissão ou posicionamento político.”



A nota também trouxe uma reflexão sobre a falha cometida e a necessidade de aprender com o episódio. “Não pretendo justificar o que aconteceu nem me esconder atrás das circunstâncias. Quero reconhecer que errei, pedir perdão e aprender com esse episódio”, escreveu.



O caso teve início após uma publicação feita na terça-feira (27), na qual Renata afirmou que não faria mais políticas públicas para petistas e aconselhou empresas a não contratar artistas, pessoas pobres, nordestinos e mineiros. Depois da repercussão, também voltaram a circular mensagens antigas atribuídas a ela na rede social X. Em uma publicação de 2025, a procuradora escreveu: “Não tenho palavras para descrever estes nazistas de esquerda! Se eu pudesse metralhava a todos sem distinção! Estamos em guerra mesmo! Morte aos esquerdistas”.



A Prefeitura abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) Foto: Douglas Smmithy A procuradora também reconheceu que sua condição de agente pública exige responsabilidade ainda maior com as palavras e atitudes. “Minha função exige equilíbrio, sensibilidade e compromisso com o respeito a todos os cidadãos”, afirmou no texto.Em outro trecho, destacou que diferenças políticas não podem justificar desrespeito ou humilhação. “Nenhuma divergência política justifica o desrespeito, a discriminação ou a humilhação de quem quer que seja. Cada pessoa merece ser tratada com dignidade, independentemente de sua origem, condição social, profissão ou posicionamento político.”A nota também trouxe uma reflexão sobre a falha cometida e a necessidade de aprender com o episódio. “Não pretendo justificar o que aconteceu nem me esconder atrás das circunstâncias. Quero reconhecer que errei, pedir perdão e aprender com esse episódio”, escreveu.O caso teve início após uma publicação feita na terça-feira (27), na qual Renata afirmou que não faria mais políticas públicas para petistas e aconselhou empresas a não contratar artistas, pessoas pobres, nordestinos e mineiros. Depois da repercussão, também voltaram a circular mensagens antigas atribuídas a ela na rede social X. Em uma publicação de 2025, a procuradora escreveu: “Não tenho palavras para descrever estes nazistas de esquerda! Se eu pudesse metralhava a todos sem distinção! Estamos em guerra mesmo! Morte aos esquerdistas”.

Afastamento e apurações seguem em andamento

Além da comunicação oficial do afastamento, Renata passou a responder a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apurar possíveis infrações funcionais relacionadas às publicações. A medida preventiva tem duração de 30 dias e foi publicada no Diário Oficial de quinta-feira (29). O procedimento administrativo deverá observar o direito ao contraditório e à ampla defesa.



A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também se manifestou, repudiando as declarações e ressaltando que a liberdade de expressão não autoriza discriminação, hostilidade ou exclusão de pessoas em razão da origem, condição social, orientação sexual ou posicionamento político.



O prefeito Welberth Rezende comentou o episódio em um vídeo publicado nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira. “Preconceito e discriminação não têm espaço em Macaé!”, afirmou. Ele declarou que, assim que tomou conhecimento do caso, determinou a adoção das medidas legais cabíveis, entre elas a abertura do processo administrativo e o afastamento preventivo da procuradora por 30 dias.



O prefeito também ressaltou que as manifestações não representam a gestão municipal nem os servidores públicos. “Nossa cidade é de todos e para todos! Respeito, igualdade e dignidade são valores dos quais não abrimos mão”, declarou.

