Com voz embargada, Renata fala sobre episódio que gerou polêmicaFoto: Reprodução da Internet
Ao relembrar como tudo começou, Renata contou que as declarações foram publicadas em um perfil privado do Facebook e que o conteúdo chegou a outras pessoas depois que conhecidos fizeram capturas de tela e compartilharam as mensagens. Segundo a procuradora, a divulgação por pessoas próximas, em quem confiava, foi recebida como uma quebra de confiança. Ela também afirmou que escreveu as palavras direcionadas a nordestinos e mineiros em um momento de forte emoção e, ao falar sobre o assunto, lembrou que seu pai e seu avô eram mineiros.
“Eu estava de cabeça quente, realmente. É uma loucura, tô sendo ameaçada de morte”, declarou.
A conversa também revelou o lado humano de uma história que ganhou grandes proporções e passou a marcar a vida da procuradora. Antes mesmo de conversar com O DIA, Renata já havia divulgado um pedido de desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas.
O arrependimento e o pedido de desculpas
Em outro trecho, destacou que diferenças políticas não podem justificar desrespeito ou humilhação. “Nenhuma divergência política justifica o desrespeito, a discriminação ou a humilhação de quem quer que seja. Cada pessoa merece ser tratada com dignidade, independentemente de sua origem, condição social, profissão ou posicionamento político.”
A nota também trouxe uma reflexão sobre a falha cometida e a necessidade de aprender com o episódio. “Não pretendo justificar o que aconteceu nem me esconder atrás das circunstâncias. Quero reconhecer que errei, pedir perdão e aprender com esse episódio”, escreveu.
O caso teve início após uma publicação feita na terça-feira (27), na qual Renata afirmou que não faria mais políticas públicas para petistas e aconselhou empresas a não contratar artistas, pessoas pobres, nordestinos e mineiros. Depois da repercussão, também voltaram a circular mensagens antigas atribuídas a ela na rede social X. Em uma publicação de 2025, a procuradora escreveu: “Não tenho palavras para descrever estes nazistas de esquerda! Se eu pudesse metralhava a todos sem distinção! Estamos em guerra mesmo! Morte aos esquerdistas”.
Afastamento e apurações seguem em andamento
A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também se manifestou, repudiando as declarações e ressaltando que a liberdade de expressão não autoriza discriminação, hostilidade ou exclusão de pessoas em razão da origem, condição social, orientação sexual ou posicionamento político.
O prefeito Welberth Rezende comentou o episódio em um vídeo publicado nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira. “Preconceito e discriminação não têm espaço em Macaé!”, afirmou. Ele declarou que, assim que tomou conhecimento do caso, determinou a adoção das medidas legais cabíveis, entre elas a abertura do processo administrativo e o afastamento preventivo da procuradora por 30 dias.
O prefeito também ressaltou que as manifestações não representam a gestão municipal nem os servidores públicos. “Nossa cidade é de todos e para todos! Respeito, igualdade e dignidade são valores dos quais não abrimos mão”, declarou.
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