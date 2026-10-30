Com voz embargada, Renata fala sobre episódio que gerou polêmicaFoto: Reprodução da Internet

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Douglas Smmithy
Perto de completar uma semana, o caso envolvendo a procuradora municipal Renata Pinto Rodrigues Pimentel Ribeiro ainda repercute nas redes sociais e ganha novos desdobramentos a cada dia. Em meio à exposição pública por ataques a eleitores de Lula e às consequências administrativas, Renata decidiu falar. Em entrevista ao O DIA, reconheceu que errou, pediu desculpas e afirmou que vem recebendo ameaças de morte.
Renata foi afastada do cargo após publicações nas redes sociais logo após o resultado do segundo turno das eleições com ataques a nordestinos, mineiros, pessoas em situação de vulnerabilidade social, eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) e integrantes da comunidade LGBTQIA+. Disse ainda que não imaginava que "um momento de forte emoção" ganhasse tamanha proporção. 
Ao ser questionada sobre o afastamento, Renata confirmou que recebeu a comunicação oficial da Prefeitura e assinou o documento que formaliza a decisão. A medida, publicada no Diário Oficial de quinta-feira (29), prevê seu afastamento preventivo das funções por 30 dias. A procuradora também falou sobre o impacto da decisão e os desdobramentos do episódio, apresentando sua versão sobre as circunstâncias que levaram às publicações e à repercussão do caso.

Ao relembrar como tudo começou, Renata contou que as declarações foram publicadas em um perfil privado do Facebook e que o conteúdo chegou a outras pessoas depois que conhecidos fizeram capturas de tela e compartilharam as mensagens. Segundo a procuradora, a divulgação por pessoas próximas, em quem confiava, foi recebida como uma quebra de confiança. Ela também afirmou que escreveu as palavras direcionadas a nordestinos e mineiros em um momento de forte emoção e, ao falar sobre o assunto, lembrou que seu pai e seu avô eram mineiros.

“Eu estava de cabeça quente, realmente. É uma loucura, tô sendo ameaçada de morte”, declarou.

A conversa também revelou o lado humano de uma história que ganhou grandes proporções e passou a marcar a vida da procuradora. Antes mesmo de conversar com O DIA, Renata já havia divulgado um pedido de desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas.

Renata publica pedido de desculpas e assume responsabilidade por declarações - Foto: Reprodução da Rede Social
Renata publica pedido de desculpas e assume responsabilidade por declaraçõesFoto: Reprodução da Rede Social

O arrependimento e o pedido de desculpas

Em uma nota publicada e divulgada em suas redes sociais, Renata tornou público o pedido de desculpas e reconheceu a dimensão de suas palavras. “Reconheço meu erro e assumo integralmente a responsabilidade pelo que disse”, escreveu. A manifestação foi dirigida ao povo nordestino, aos mineiros, aos artistas, aos trabalhadores, às pessoas em situação de vulnerabilidade social e a todos que se sentiram ofendidos pelas declarações. Ao se retratar publicamente, a procuradora afirmou que não pretendia justificar o ocorrido, mas reconhecer o erro e demonstrar arrependimento.
A procuradora também reconheceu que sua condição de agente pública exige responsabilidade ainda maior com as palavras e atitudes. “Minha função exige equilíbrio, sensibilidade e compromisso com o respeito a todos os cidadãos”, afirmou no texto.

Em outro trecho, destacou que diferenças políticas não podem justificar desrespeito ou humilhação. “Nenhuma divergência política justifica o desrespeito, a discriminação ou a humilhação de quem quer que seja. Cada pessoa merece ser tratada com dignidade, independentemente de sua origem, condição social, profissão ou posicionamento político.”

A nota também trouxe uma reflexão sobre a falha cometida e a necessidade de aprender com o episódio. “Não pretendo justificar o que aconteceu nem me esconder atrás das circunstâncias. Quero reconhecer que errei, pedir perdão e aprender com esse episódio”, escreveu.

O caso teve início após uma publicação feita na terça-feira (27), na qual Renata afirmou que não faria mais políticas públicas para petistas e aconselhou empresas a não contratar artistas, pessoas pobres, nordestinos e mineiros. Depois da repercussão, também voltaram a circular mensagens antigas atribuídas a ela na rede social X. Em uma publicação de 2025, a procuradora escreveu: “Não tenho palavras para descrever estes nazistas de esquerda! Se eu pudesse metralhava a todos sem distinção! Estamos em guerra mesmo! Morte aos esquerdistas”.

A Prefeitura abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - Foto: Douglas Smmithy
A Prefeitura abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)Foto: Douglas Smmithy

Afastamento e apurações seguem em andamento

Além da comunicação oficial do afastamento, Renata passou a responder a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apurar possíveis infrações funcionais relacionadas às publicações. A medida preventiva tem duração de 30 dias e foi publicada no Diário Oficial de quinta-feira (29). O procedimento administrativo deverá observar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também se manifestou, repudiando as declarações e ressaltando que a liberdade de expressão não autoriza discriminação, hostilidade ou exclusão de pessoas em razão da origem, condição social, orientação sexual ou posicionamento político.

O prefeito Welberth Rezende comentou o episódio em um vídeo publicado nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira. “Preconceito e discriminação não têm espaço em Macaé!”, afirmou. Ele declarou que, assim que tomou conhecimento do caso, determinou a adoção das medidas legais cabíveis, entre elas a abertura do processo administrativo e o afastamento preventivo da procuradora por 30 dias.

O prefeito também ressaltou que as manifestações não representam a gestão municipal nem os servidores públicos. “Nossa cidade é de todos e para todos! Respeito, igualdade e dignidade são valores dos quais não abrimos mão”, declarou.
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Com voz embargada, Renata fala sobre episódio que gerou polêmica
Renata publica pedido de desculpas e assume responsabilidade por declarações
A Prefeitura abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)