Macaé assumiu a liderança estadual entre os municípios com mais de 100 mil habitantes no Anuário 2026 de Cidades Mais Seguras do Brasil - Foto: Douglas Smmithy

Macaé assumiu a liderança estadual entre os municípios com mais de 100 mil habitantes no Anuário 2026 de Cidades Mais Seguras do BrasilFoto: Douglas Smmithy

Publicado 30/10/2026 14:04





O índice registrado em Macaé representa menos da metade da média nacional, calculada em 21,5 homicídios por 100 mil habitantes. A comparação com a edição anterior do anuário também mostra uma redução expressiva: em 2024, a cidade ocupava a quinta colocação estadual, com taxa de 15 homicídios por 100 mil habitantes. Em um ano, o indicador caiu aproximadamente 45%.



O desempenho coloca o município à frente de outras cidades fluminenses que também aparecem entre as mais bem posicionadas no levantamento. Petrópolis registrou taxa de 11,3 homicídios por 100 mil habitantes, Niterói ficou com 12,6 e Nova Friburgo alcançou 13,1. Na capital, o índice chegou a 25,4.



Os números reforçam a posição de Macaé no cenário estadual e nacional, mas também colocam em evidência o debate sobre as ações de prevenção e enfrentamento à violência. A administração municipal atribui parte do resultado aos investimentos na Guarda Municipal e à atuação conjunta com as forças de segurança estaduais e federais.



Embora a segurança pública tenha atuação central do Estado, o município também contribui para o reforço das ações locais Foto: Douglas Smmithy Macaé alcançou o primeiro lugar entre os municípios do estado do Rio de Janeiro com mais de 100 mil habitantes no Anuário 2026 de Cidades Mais Seguras do Brasil . O levantamento, elaborado pela MySide com base em dados do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta uma taxa de 8,2 homicídios por 100 mil habitantes. O resultado também coloca a cidade na segunda posição entre os municípios litorâneos mais seguros do país, atrás apenas de Palhoça, em Santa Catarina.O índice registrado em Macaé representa menos da metade da média nacional, calculada em 21,5 homicídios por 100 mil habitantes. A comparação com a edição anterior do anuário também mostra uma redução expressiva: em 2024, a cidade ocupava a quinta colocação estadual, com taxa de 15 homicídios por 100 mil habitantes. Em um ano, o indicador caiu aproximadamente 45%.O desempenho coloca o município à frente de outras cidades fluminenses que também aparecem entre as mais bem posicionadas no levantamento. Petrópolis registrou taxa de 11,3 homicídios por 100 mil habitantes, Niterói ficou com 12,6 e Nova Friburgo alcançou 13,1. Na capital, o índice chegou a 25,4.Os números reforçam a posição de Macaé no cenário estadual e nacional, mas também colocam em evidência o debate sobre as ações de prevenção e enfrentamento à violência. A administração municipal atribui parte do resultado aos investimentos na Guarda Municipal e à atuação conjunta com as forças de segurança estaduais e federais.

Queda nos homicídios e reforço das equipes

De acordo com a Secretaria de Segurança do município, a estratégia inclui ampliar a estrutura da Guarda Municipal e fortalecer a integração com as instituições responsáveis pela segurança pública. O secretário executivo de Segurança Pública de Macaé, tenente-coronel Tales Borges, afirmou que a gestão pretende dar continuidade aos investimentos.



“Nossos próximos passos incluem investir na Guarda Municipal, integrar cada vez mais com as forças de segurança do estado, da União, para que Macaé tenha uma segurança pública cada vez melhor”, informou.



Em julho, o município entregou 44 viaturas destinadas às frotas da Guarda Municipal e do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). A entrega também incluiu equipamentos operacionais para as equipes, entre eles armas de eletroincapacitação, conhecidas como Spark, lançadores de menor potencial ofensivo e sprays de pimenta.



Embora a segurança pública tenha atuação central do governo estadual, as administrações municipais também podem contribuir com estrutura, tecnologia, prevenção e apoio às forças policiais. Em Macaé, a estratégia apresentada pela Secretaria de Segurança reúne reforço de equipamentos, ampliação da capacidade operacional e cooperação entre instituições.



Em julho, foram entregues 44 viaturas para as frotas da Guarda Municipal e do PROEIS, além de equipamentos operacionais Foto: Divulgação De acordo com a Secretaria de Segurança do município, a estratégia inclui ampliar a estrutura da Guarda Municipal e fortalecer a integração com as instituições responsáveis pela segurança pública. O secretário executivo de Segurança Pública de Macaé, tenente-coronel Tales Borges, afirmou que a gestão pretende dar continuidade aos investimentos.“Nossos próximos passos incluem investir na Guarda Municipal, integrar cada vez mais com as forças de segurança do estado, da União, para que Macaé tenha uma segurança pública cada vez melhor”, informou.Em julho, o município entregou 44 viaturas destinadas às frotas da Guarda Municipal e do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). A entrega também incluiu equipamentos operacionais para as equipes, entre eles armas de eletroincapacitação, conhecidas como Spark, lançadores de menor potencial ofensivo e sprays de pimenta.Embora a segurança pública tenha atuação central do governo estadual, as administrações municipais também podem contribuir com estrutura, tecnologia, prevenção e apoio às forças policiais. Em Macaé, a estratégia apresentada pela Secretaria de Segurança reúne reforço de equipamentos, ampliação da capacidade operacional e cooperação entre instituições.

Videomonitoramento e integração policial

O secretário de Ordem Pública, César Reis, também destacou a importância dos convênios com as polícias Civil e Militar, além dos investimentos em videomonitoramento e na integração das equipes. Segundo ele, a redução dos indicadores deve ser recebida com cautela e acompanhada de novas medidas.



“Comemoramos o resultado, mas com responsabilidade, sem perder o foco de que tudo o que está bom deve melhorar cada vez mais. Foi fundamental a realização de convênios com a Polícia Civil e Militar através do Proeis e do Cidade Mais. E a partir de julho de 2025, conseguimos entregar para a Guarda Municipal equipamentos menos letais como armamento de alerta incapacitante, granadas de luz e som e spray de pimenta, equipamentos que são usados na resolução de conflitos com menor letalidade possível”, disse César Reis.



O anuário da MySide utiliza como principal indicador a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Para chegar aos resultados da edição de 2026, o levantamento considera os registros de óbitos de 2025 disponibilizados pelo Ministério da Saúde e os dados populacionais do IBGE. A metodologia permite comparar municípios de diferentes portes a partir de uma proporção comum, em vez de considerar apenas o número absoluto de ocorrências.



Com a taxa de 8,2 homicídios por 100 mil habitantes, Macaé passou da quinta para a primeira posição entre as cidades fluminenses avaliadas. O município também aparece em destaque no recorte nacional das cidades litorâneas. O resultado amplia a visibilidade dos indicadores locais e mantém o desafio de sustentar a redução da violência por meio de ações permanentes e da integração entre as instituições de segurança.