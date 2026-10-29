Publicado 29/10/2026 14:53

Velocidade, trabalho em equipe e lugar no pódio marcaram a participação de atletas de Macaé nos Jogos da Juventude 2026. Representando o Time RJ, as jovens conquistaram medalhas de ouro e bronze no atletismo, com resultados nas provas de 100 e 200 metros rasos e no revezamento 4x100 metros. A competição nacional é realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, e segue até 3 de novembro.

Um dos principais destaques foi Ana Beatriz Paixão Cabral, de 15 anos, campeã dos 100 metros rasos. A atleta também integrou a equipe feminina que venceu o revezamento 4x100 metros, ao lado de Eliza França da Silva, Luiza Teixeira Araújo e Thayna Ramos Costa. Juntas, as quatro representantes do Rio de Janeiro garantiram o ouro na disputa coletiva.

Thayna Ramos Costa também subiu ao pódio em duas provas individuais. A atleta conquistou a medalha de bronze nos 100 metros rasos e repetiu o resultado nos 200 metros, ampliando a presença de Macaé entre os destaques das provas de velocidade.

Os resultados colocam as representantes macaenses em evidência na competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que reúne estudantes-atletas de diferentes estados e abre espaço para jovens talentos do esporte nacional.

O desempenho também mostra a importância da combinação entre preparação individual e entrosamento nas provas coletivas. Enquanto Ana Beatriz alcançou o primeiro lugar nos 100 metros, a equipe do revezamento precisou somar o desempenho das quatro corredoras para conquistar o título. Já Thayna confirmou sua regularidade ao garantir duas medalhas de bronze em provas distintas.

Ouro no revezamento destaca força da equipe

A vitória no 4x100 metros foi um dos momentos marcantes da participação fluminense. Nessa modalidade, as atletas precisam combinar velocidade, sincronia e precisão nas trocas do bastão. O resultado depende não apenas do desempenho individual de cada corredora, mas também da execução conjunta durante toda a prova.

Ao lado de Ana Beatriz Paixão Cabral, Eliza França da Silva, Luiza Teixeira Araújo e Thayna Ramos Costa formaram a equipe campeã, que levou o Time RJ ao lugar mais alto do pódio. A conquista coletiva se somou ao ouro individual de Ana Beatriz e aos dois bronzes de Thayna.

Uma declaração divulgada sobre a conquista destacou a emoção de representar o estado em uma competição nacional e a importância da participação de cada integrante na vitória do revezamento.

“Conquistar essas medalhas é uma emoção enorme. Representar o Time RJ em uma competição nacional e ver o nosso trabalho dar resultado é muito gratificante. O ouro no revezamento é ainda mais especial porque é uma conquista de equipe: cada uma fez a sua parte para chegarmos juntas ao pódio”, afirma uma das atletas.

A declaração reforça o significado do resultado coletivo, em que a participação de cada corredora foi decisiva para a conquista do título. As medalhas também ampliam a visibilidade das atletas de Macaé em uma competição que reúne jovens de várias partes do Brasil.

Jogos Escolares abriram caminho para a disputa nacional

As representantes de Macaé garantiram suas vagas nos Jogos da Juventude a partir dos resultados obtidos nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) 2026. A competição estadual funciona como uma das etapas de acesso ao cenário nacional e permite que estudantes-atletas avancem para disputas de maior alcance.

Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, os Jogos da Juventude reúnem jovens de 15 a 17 anos e têm como proposta promover o intercâmbio esportivo, estimular a prática de modalidades olímpicas e revelar novos talentos.

A participação das macaenses reforça a presença do município no atletismo escolar e amplia o destaque de atletas locais em provas de velocidade. Os resultados também mostram a contribuição das competições estudantis para o desenvolvimento esportivo, ao oferecer experiências em disputas com representantes de diferentes estados.

Com o ouro de Ana Beatriz nos 100 metros rasos, o título no revezamento 4x100 metros e as duas medalhas de bronze de Thayna nos 100 e 200 metros, Macaé soma resultados expressivos na edição de 2026. A competição segue até 3 de novembro, em Foz do Iguaçu, com a participação de estudantes-atletas de todo o país.