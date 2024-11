Macuco ainda não conta com sistema de alerta por sirenes - Coordenadoria de Defesa Civil

Publicado 19/11/2024 10:50

Representando a Coordenadoria de Defesa Civil Municipal de Macuco, o coordenador Paulo Sergio Machado – juntamente com o Major Bruno e o Subtenente Moreira da REDEC-SERRANA – acompanhou na terça-feira (13), no Centro de Comando e Controle Integrado, a ‘Cerimônia de Entrega dos Protocolos do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro’.

Segundo o coordenador macuquense, o objetivo do município é viabilizar a aquisição do ‘Sistema de Alerta e Alarme de Sirenes’, numa clara intenção de fazer desse equipamento uma ferramenta de segurança para a população em casos de possíveis ocorrências ou situações adversas. O Sistema de Alerta e Alarme é um mecanismo de mobilização voltado às comunidades, com foco no desempenho de ações proativas, frente a eventos de chuvas fortes. “Nossa intenção é fornecer alertas em casos de chuvas intensas, promovendo uma mobilização rápida nas áreas mais vulneráveis”, destacou Paulo Sergio.

Segundo Paulo Sergio Machado, o Governo Municipal fez essa solicitação junto ao Governo Estadual – que através da Secretaria de Estado de Defesa Civil e CEMADEN (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) faz a gestão desse sistema de alerta – para que forneça as sirenes a serem instaladas primeiramente nos bairros da Barreira e Santos Reis, apontados como prioridades por meio de estudos técnicos feitos previamente.



“Não posso deixar de enfatizar a liderança da Michelle Bianchini, porque a nossa prefeita tem sido bastante proativa e incisiva em todas as questões relacionadas à segurança da população, o que se confirma pelo agendamento de um encontro para o próximo dia 25 com o subsecretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Marco Albino Lourenço, para aprofundar discussões sobre essa e outras medidas preventivas para o município”, concluiu o coordenador da Defesa Civil de Macuco.