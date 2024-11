O câncer de próstata é o tipo mais frequente da doença entre a população masculina - WESLEY MARQUES

Publicado 28/11/2024 16:31

Aproveitando a sala de espera dos usuários que aguardavam suas consultas médicas no Centro de Saúde de Macuco, na manhã da última quarta-feira (27) a equipe da Secretaria de Saúde realizou uma ação educativa focada na saúde do homem, com ênfase na prevenção do câncer de próstata – o tipo mais frequente da doença entre a população masculina.

Durante as atividades, os homens presentes receberam orientações sobre os diversos sintomas da doença e suas formas de prevenção. As dicas incluíram a prática regular de atividades físicas, o abandono do tabagismo, a moderação no consumo de bebidas alcoólicas, a adoção de uma alimentação saudável, o controle rigoroso do peso e as informações sobre qual médico procurar ao notar possíveis sintomas.

A programação contou também com uma palestra leve e intimista conduzida pelo psicólogo Wagner Bastos, que em suas exposições técnicas aproveitou para incentivar uma reflexão sobre o comportamento masculino em relação à saúde. O debate destacou particularmente a resistência dos homens em adotar práticas preventivas e buscar atendimento apenas em estágios avançados de possíveis sintomas. Como a maior concentração no momento da ação era de mulheres, essas foram orientadas e incentivadas a repassar as mensagens aos homens que integram seu convívio familiar e comunitário.

De acordo com a enfermeira Micheli Werneck, coordenadora da ação, a iniciativa faz parte de um esforço contínuo da Secretaria de Saúde de Macuco para alertar e atender o público masculino, especialmente os homens acima de 40 anos, em todas as unidades da Estratégia de Saúde da Família. “A prevenção continua sendo a melhor solução para a manutenção da qualidade de vida”, ressaltou Micheli.