Macuco tem 7.145 eleitores aptos a votarSenado Federal
Justiça Eleitoral tem plantão aos fins de semana para eleitores de Macuco
Eleitores do município são atendidos pela 52ª Zona Eleitoral, com sede em Cordeiro
Alunos concluem curso gratuito preparatório para concursos em Macuco
Formação teve início em março e ofereceu gratuitamente aos moradores ferramentas para a preparação para concursos públicos
Agosto Dourado: Macuco promove encontro de incentivo à amamentação
Encontro reuniu profissionais de saúde, gestantes, puérperas e moradores para orientar sobre os benefícios do aleitamento materno
Macuco fortalece parceria com o Comando da Polícia Militar
Encontro marcou a apresentação oficial do novo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA), Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva
Obra de drenagem busca solucionar alagamentos no bairro da Glória
Serão substituídos cerca de 150 metros de manilhas
Volta do Umbigo não comparece e Latini vence partida por W.O em Macuco
Araponga goleia Uniçao por 5 a 0
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