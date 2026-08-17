Macuco tem 7.145 eleitores aptos a votar - Senado Federal

Macuco tem 7.145 eleitores aptos a votarSenado Federal

Publicado 17/08/2026 11:24

Os eleitores de Macuco terão acesso ao plantão da Justiça Eleitoral durante os fins de semana e feriados no período que antecede as eleições de 2026. O município é atendido pela 52ª Zona Eleitoral, sediada em Cordeiro, incluída pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) na escala especial de agosto.

O atendimento começou no sábado (15) e acontece das 14h às 19h, aos sábados, domingos e feriados. A previsão é que o funcionamento especial continue até 9 de novembro. O endereço é Av. Raul Veiga, 157, no edifício do Fórum, no Centro de Cordeiro.

Macuco tem 7.145 eleitores aptos a votar. O primeiro turno das eleições gerais será realizado em 4 de outubro. Se houver segundo turno, a votação será em 25 de outubro.

O prazo para tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, alterar informações cadastrais e regularizar pendências terminou em 6 de maio.

Serviço

Dúvidas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp do TRE-RJ, no número (21) 3436-9000, disponível 24 horas. O Disque TRE-RJ também terá atendimento aos fins de semana e feriados a partir de 5 de setembro, das 14h às 19h.