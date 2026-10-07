A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação. - Divulgação Rio+Saneamento

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação.Divulgação Rio+Saneamento

Publicado 07/10/2026 10:56 | Atualizado 07/10/2026 11:04

Os moradores de Macuco poderão acessar diversos serviços relacionados ao abastecimento de água no dia 29 de outubro. A ação da Rio+Saneamento será realizada das 9h às 16h, na Praça Prof. João Brasil, localizada na Rua Dr. Mário Freire Martins, no Centro.



Entre os serviços disponíveis, os moradores poderão encaminhar diferentes demandas relacionadas ao abastecimento de água. Quem precisa instalar o serviço no imóvel poderá solicitar uma nova ligação, enquanto os clientes que enfrentam problemas na rede poderão registrar pedidos de manutenção e reparos.

Também será possível atualizar informações cadastrais, verificar a possibilidade de cadastro na Tarifa Social e negociar débitos existentes. O atendimento ainda permitirá esclarecer dúvidas sobre faturas e consumo de água, facilitando o entendimento das cobranças e o encaminhamento de eventuais pendências diretamente com a equipe da concessionária.



O atendimento faz parte do programa Rio+Perto de Você, que percorre nove municípios das regiões Serrana e Norte Fluminense durante o mês de outubro. A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação.

“Queremos garantir que todos os moradores dos municípios atendidos tenham acesso fácil etransparente aos nossos serviços, desde uma orientação sobre faturas até o cadastro na TarifaSocial. Levar nossa equipe às praças e locais públicos reforça nosso compromisso de prestarassistência humanizada e de estar presente no dia a dia da população”, contou a gerente da concessionária para os municípios da Serra e Norte Fluminense, Josiane Vasconcellos.

Equipes percorrerão nove municípios

A programação de outubro também prevê atendimentos em outros municípios da região. A ação será realizada em Carmo e Natividade, no dia 8; São Fidélis, no dia 14; Sumidouro, no dia 15; São José de Ubá, no dia 19; e Bom Jardim e Carapebus, no dia 22. Os atendimentos acontecem em locais públicos e seguem o mesmo horário, das 9h às 16h.

A orientação é que os moradores aproveitem a presença da equipe no município para verificar eventuais pendências e buscar informações sobre os serviços disponíveis, evitando deslocamentos para outras cidades.

A empresa reforça que o cliente que não puder comparecer ao atendimento presencial, mas precisar solicitar algum serviço ou esclarecer dúvidas, também pode utilizar o número de telefone 0800 772 1027, que também funciona como WhatsApp. A concessionária também disponibiliza o site e a Agência Virtual, além do aplicativo Cliente Rio+, com serviços e atendimento digital.

Serviço



Atendimento da Rio+Saneamento em Macuco

Data: 29 de outubro

Horário: 9h às 16h

Local: Praça Prof. João Brasil, Rua Dr. Mário Freire Martins, Centro





