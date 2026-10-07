A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação.Divulgação Rio+Saneamento
Entre os serviços disponíveis, os moradores poderão encaminhar diferentes demandas relacionadas ao abastecimento de água. Quem precisa instalar o serviço no imóvel poderá solicitar uma nova ligação, enquanto os clientes que enfrentam problemas na rede poderão registrar pedidos de manutenção e reparos.
O atendimento faz parte do programa Rio+Perto de Você, que percorre nove municípios das regiões Serrana e Norte Fluminense durante o mês de outubro. A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação.
Equipes percorrerão nove municípios
Atendimento da Rio+Saneamento em Macuco
Data: 29 de outubro
Horário: 9h às 16h
Local: Praça Prof. João Brasil, Rua Dr. Mário Freire Martins, Centro
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Entre os serviços disponíveis estão pedidos de novas ligações de água, de manutenção e negociação de débitos
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