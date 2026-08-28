Imagem Ilustrativa - Reprodução site MPRJ

Imagem IlustrativaReprodução site MPRJ

Publicado 28/08/2026 12:01 | Atualizado 28/08/2026 12:01

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve, na terça-feira (25), a condenação de Leandro dos Reis Gomes a 45 anos de reclusão pelo feminicídio de Gleice Pereira dos Santos. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cordeiro. De acordo com a Promotoria, a pena é considerada a maior já aplicada pela Justiça na comarca e deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O crime aconteceu em 20 de setembro de 2025, no município de Macuco . Leandro atacou sua companheira a facadas no quarto da residência do casal, após o fim do relacionamento. O ataque foi presenciado pelos filhos adolescentes da vítima, que tentaram intervir. Gleice chegou a ser socorrida, mas faleceu a caminho do hospital em decorrência de lesões no coração e no fígado. Após o crime, o agressor fugiu do local, mas foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar horas depois, em um bar da região.

O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, as causas de aumento de pena requeridas pelo MPRJ. A sentença destacou que a vítima deixou quatro filhos menores de 18 anos e que o filho mais novo, de apenas sete anos e filho do próprio acusado, presenciou a prática criminosa e passou a sofrer intenso sofrimento psicológico, com prejuízos ao seu desenvolvimento.

Além da reincidência do réu, foi reconhecido o emprego de meio cruel, em razão das inúmeras perfurações provocadas com instrumento perfurocortante, que causaram sofrimento desnecessário e atroz à vítima. O Juízo ainda manteve a prisão preventiva do acusado.