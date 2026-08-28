A psicóloga Taís Ortiz orienta dinâmicas com os estudantes durante o encontro do Agosto Lilás tratando de prevenção à violência de gênero - Divulgação Prefeitura de Macuco

A psicóloga Taís Ortiz orienta dinâmicas com os estudantes durante o encontro do Agosto Lilás tratando de prevenção à violência de gêneroDivulgação Prefeitura de Macuco

Publicado 28/08/2026 12:07

O debate sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher chegou ao ambiente escolar em Macuco nesta quarta-feira (26). Como parte da programação do Agosto Lilás, profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) realizaram uma conversa com estudantes do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino.

A atividade foi conduzida pela psicóloga e coordenadora do CREAS, Taís Ortiz, e pela assistente social Marília Leopoldino. O encontro buscou aproximar os jovens do tema e apresentar informações que podem ajudar na identificação de situações de violência e na busca por apoio.

Durante a conversa, foram apresentadas as diferentes formas de violência contra a mulher, além de sinais que podem indicar situações de risco. Os estudantes também receberam orientações sobre a importância da denúncia e sobre os serviços que integram a rede de proteção.

A proposta é utilizar a escola como espaço de informação e prevenção, estimulando os jovens a reconhecer situações de violência e a saber onde buscar ajuda.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Tatiane Bormevet, que coordena as ações do Agosto Lilás no município, levar o assunto para as escolas contribui para ampliar o conhecimento dos estudantes sobre o tema.

A programação faz parte das ações do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo enfrentamento à violência contra a mulher e de divulgação dos mecanismos de proteção e denúncia.