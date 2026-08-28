A psicóloga Taís Ortiz orienta dinâmicas com os estudantes durante o encontro do Agosto Lilás tratando de prevenção à violência de gêneroDivulgação Prefeitura de Macuco
Agosto Lilás: estudantes debatem violência contra a mulher em Macuco
Ação do CREAS no Colégio Rodolfo Albino abordou prevenção, canais de denúncia e a rede de proteção
MPRJ obtém condenação de homem a 45 anos por feminicídio em Macuco
Pena é considerada a maior já aplicada pela Justiça na comarca local
Justiça Eleitoral tem plantão aos fins de semana para eleitores de Macuco
Eleitores do município são atendidos pela 52ª Zona Eleitoral, com sede em Cordeiro
Alunos concluem curso gratuito preparatório para concursos em Macuco
Formação teve início em março e ofereceu gratuitamente aos moradores ferramentas para a preparação para concursos públicos
Agosto Dourado: Macuco promove encontro de incentivo à amamentação
Encontro reuniu profissionais de saúde, gestantes, puérperas e moradores para orientar sobre os benefícios do aleitamento materno
Macuco fortalece parceria com o Comando da Polícia Militar
Encontro marcou a apresentação oficial do novo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA), Coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva
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