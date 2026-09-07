Estudantes do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino acompanham atentamente a palestra do CAPS, com o Setembro Amarelo levando informação e desmistificando o trabalho de acolhimento em saúde mental - Ricardo Vieira

Estudantes do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino acompanham atentamente a palestra do CAPS, com o Setembro Amarelo levando informação e desmistificando o trabalho de acolhimento em saúde mentalRicardo Vieira

Publicado 07/09/2026 17:34 | Atualizado 07/09/2026 17:37

Em sintonia com as diretrizes do Setembro Amarelo, campanha nacional de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e valorização da vida, a equipe do CAPS/Macuco promoveu uma ação especial com os estudantes do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino, no último dia 4 de setembro.

A iniciativa começou com a instalação de uma caixa destinada ao recebimento anônimo de perguntas, dúvidas e sugestões relacionadas à saúde mental e à prevenção ao suicídio. Segundo a assistente social Cláudia Bonan, a participação dos alunos foi entusiasmada. O anonimato ajudou a criar um ambiente de confiança para que os estudantes pudessem apresentar seus questionamentos sobre um tema delicado, que muitas vezes pode gerar constrangimento diante dos colegas.

Após a triagem do material, as perguntas serviram de base para o planejamento do retorno da equipe à escola, realizado nesta sexta-feira, 4 de setembro. Em um bate-papo informal, os profissionais abordaram a prevenção ao suicídio de maneira cuidadosa, ampliando a conversa para temas como autocuidado, saúde mental e valorização da vida.

O encontro também permitiu explicar o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial e esclarecer que o serviço está de portas abertas não apenas para usuários periódicos, mas também para pessoas que, em algum momento de dificuldade, necessitem de atenção e acolhimento em saúde mental. Pacientes da instituição também acompanharam a atividade.

Além de levar informação, a iniciativa contribuiu para desmistificar o trabalho desenvolvido pelo CAPS, fortalecer a rede de saúde mental e estimular o compartilhamento de conhecimentos que possam ajudar na prevenção do suicídio e na valorização da vida.

Participaram da ação a técnica de enfermagem Fernanda Ramos, a enfermeira Gabriela Abrahão, a oficineira de artesanato Cleuma Cabral, o psicólogo Paulo Rogério Badini, o psiquiatra Álvaro Chehab, o coordenador Alessandro de Oliveira, a assistente social Cláudia Bonan e a oficineira de jardinagem Simone Zaniboni.