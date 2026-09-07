Estudantes do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino acompanham atentamente a palestra do CAPS, com o Setembro Amarelo levando informação e desmistificando o trabalho de acolhimento em saúde mentalRicardo Vieira
Caixa de perguntas abre diálogo sobre o Setembro Amarelo em Macuco
CAPS leva debate sobre prevenção ao suicídio, autocuidado e valorização da vida aos estudantes do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino
Agosto Lilás: estudantes debatem violência contra a mulher em Macuco
Ação do CREAS no Colégio Rodolfo Albino abordou prevenção, canais de denúncia e a rede de proteção
MPRJ obtém condenação de homem a 45 anos por feminicídio em Macuco
Pena é considerada a maior já aplicada pela Justiça na comarca local
Justiça Eleitoral tem plantão aos fins de semana para eleitores de Macuco
Eleitores do município são atendidos pela 52ª Zona Eleitoral, com sede em Cordeiro
Alunos concluem curso gratuito preparatório para concursos em Macuco
Formação teve início em março e ofereceu gratuitamente aos moradores ferramentas para a preparação para concursos públicos
Agosto Dourado: Macuco promove encontro de incentivo à amamentação
Encontro reuniu profissionais de saúde, gestantes, puérperas e moradores para orientar sobre os benefícios do aleitamento materno
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