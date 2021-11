Santo Aleixo recebe 176 toneladas de asfalto. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 26/11/2021 21:45

Magé - A cidade de Magé continua em grande parte dos seus distritos, passando por uma série de intervenções. Nesta semana, quatro ruas de Santo Aleixo, o segundo distrito de Magé, receberam asfalto (Duas Barras, Afonso Magalhães, Alfredo Pinto Carneiro e José de Lemos). Ainda na região, a Secretaria de Infraestrutura está colocando paralelepípedos na Rua Cabo Frio.



“Estamos com frentes de obras em todos os distritos. Foram anos de descaso com o povo, mas chegamos para mudar essa realidade. A Infraestrutura está asfaltando e instalando rede de drenagem nas ruas, fazendo praças e construindo USFs. Esse é o nosso compromisso com o cidadão. Fico feliz de estar na rua e ver o sorriso das pessoas. Essa é a minha obrigação como gestor público e vamos continuar governando com muito amor”, explica o prefeito Renato Cozzolino.



Só na Travessa José de Lemos, no bairro Saquarema, foram 66 toneladas. “Nós éramos esquecidos porque essa rua era horrível. Tinha muito buraco, água para tudo quanto é lado e as crianças não podiam brincar. Mas hoje isso daqui está uma maravilha e fizemos até um churrasco para comemorar”, conta Josiane Oliveira, de 46 anos, que mora na rua desde que nasceu.



Ronaldo dos Santos, de 57 anos, mora na Rua Alfredo Pinto Carneiro há 22 anos e tem um restaurante no local. Para ele, a pavimentação vai facilitar a vida dos moradores e o acesso dos clientes ao seu comércio.



“Todo dia eu tinha que levar todo o meu comércio, porque era muita areia aqui na rua. Quando chovia a lama descia e a rua ficava com um buraco. Era ainda mais difícil passar com carro nesses dias. Os deficientes físicos também ficavam sem acesso. Isso tudo mudou, a nossa vida agora é outra. O asfalto vai ajudar no desenvolvimento do meu comércio”, disse Ronaldo.



Metade da rua Duas Barras recebeu asfalto, a outra parte a Prefeitura vai iniciar as obras de drenagem para completar a pavimentação.



“Nós só ainda não concluímos a rua, porque faremos uma bateria que vai coletar as águas pluviais tanto ali de cima como da lateral. Vamos dar prosseguimento na Rua Duas Barras e fazer o recapeamento depois de fazer a rede de drenagem”, detalha Vagner Melo, coordenador regional de Infraestrutura.

