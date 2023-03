É importante ressaltar que só está apto a receber a vacina bivalente o cidadão que estiver com a vacinação em dia, ou seja, que tenha tomado a 4ª dose há, pelo menos, quatro meses. - ASCOM

Publicado 28/02/2023 12:21 | Atualizado 28/02/2023 15:35

Magé - A Prefeitura de Magé, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a imunização com a vacina bivalente contra a COVID-19. Com o recebimento de 3.180 doses, a cidade se prepara para dar início à primeira etapa dessa vacinação, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, com grupos prioritários sendo vacinados: pessoas com 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade e quilombolas a partir de 12 anos de idade fazem parte da lista.



O prefeito Renato Cozzolino enfatizou a importância da vacina bivalente como uma conquista significativa para a saúde pública. Ele afirmou que a eficácia da vacina é comprovada e destacou o grande esforço que está sendo feito para garantir que ela seja distribuída em todo município.



“A vacina bivalente é uma grande conquista. Sua eficácia é comprovada e a distribuição da vacina é fundamental para garantir a imunização coletiva e, consequentemente, ajudar a controlar a disseminação dessa doença que trouxe tantos problemas para as pessoas ao longo desses últimos anos”, atesta o prefeito Renato Cozzolino.



O início da vacinação traz mais alívio para a população, mas é importante lembrar pontos importantes.

“Quem não fez nenhum esquema vacinal com a vacina monovalente, não poderá tomar a nova vacina. Será necessário fazer o ciclo primário, e aguardar os quatro meses de intervalo para tomar a dose da vacina bivalente”, aponta a secretária de Saúde, Larissa Storte.



Os grupos prioritários foram escolhidos com base em critérios técnicos, levando em consideração a vulnerabilidade desses indivíduos diante da COVID-19. A vacinação desses grupos é fundamental para proteger aqueles que correm maior risco de desenvolver sintomas graves da doença e, consequentemente, reduzir a taxa de mortalidade causada pelo vírus.